Россия готовит операцию по смене власти в Армении: Reuters раскрыл секретную схему Кремля

Кремль активизировал свои усилия в преддверии парламентских выборов в Армении, запланированных на 7 июня.

Россия активизировала скрытую кампанию влияния в Армении накануне парламентских выборов, пытаясь не допустить переизбрания премьер-министра Никола Пашиняна и окончательного геополитического разворота страны на Запад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западных разведчиков, правительственных чиновников и документы, с которыми ознакомилось агентство.

Как отмечается, в планы Москвы накануне выборов в Армении 7 июня входили кампании дезинформации в поддержку пророссийских кандидатов, а также схема по перевозке десятков тысяч российских армян для влияния на результаты голосования.

В издании напомнили, что Армения десятилетиями была одним из ближайших союзников РФ на постсоветском пространстве. Однако после прихода к власти в 2018 году Никол Пашинян постепенно начал дистанцироваться от Кремля и укреплять контакты с Западом.

Президент России Владимир Путин не скрывал своего недовольства курсом Пашиняна. В Москве даже предупредили, что Армения рискует лишиться дешевых поставок природного газа, а также может быть ограничен импорт армянских товаров: фруктов, овощей, цветов и коньяка.

"То, что пытается сделать Пашинян, представляет угрозу для России... Россия теряет фактическую монополию, которой обладала в Армении", – заявил старший научный сотрудник центра Carnegie Europe Томас де Ваал.

По словам трех западных чиновников, Москва поддерживает в Армении кандидата Самвела Карапетяна – миллиардера, которого судят за якобы призывы к свержению власти. Сам Карапетян, имеющий армяно-российское гражданство, отрицает обвинения. Его адвокат Роберт Амстердам заявил Reuters, что его клиент ничего не знает о поддержке со стороны России.

Москва могла готовить перевозку избирателей из России

По данным Reuters, в октябре Кремль создал структуру под названием "Управление стратегического сотрудничества и партнерства", которая, как сообщили 4 источника, координирует операции влияния в Армении. По словам пяти источников, российские чиновники в последние месяцы обсуждали возможность доставки армян, проживающих в России, для голосования против Пашиняна.

Один из источников – высокопоставленный чиновник США – заявил, что в разведывательном сообществе продолжаются дискуссии о том, сколько людей Москва реально способна перевезти. Однако, по его словам, спецслужбы воспринимают эту идею серьезно.

По словам трех источников, российские власти оценивали стоимость перевозки 100 тысяч избирателей примерно в 50 миллионов долларов. К середине мая Кремль уже установил квоты для регионов по количеству армян, которых необходимо отправить, а также требовал отчитываться о подготовке.

Reuters отметила, что не смогла независимо подтвердить, действительно ли этот план реализуется, а также хватит ли этого для преодоления значительного отрыва между фаворитами гонки.

Журналисты напомнили: опрос, проведенный в начале этого месяца, показал, что партия Пашиняна "Гражданский договор" может набрать около 30% голосов и занять первое место. Между тем партия Карапетяна "Сильная Армения" набирала около 6%.

Усиление дезинформации

По словам чиновников, российские власти усилили онлайн-кампании дезинформации, направленные на дискредитацию правительства Пашиняна. В одном из случаев речь шла о коррупционной земельной сделке с участием Пашиняна и американских сенаторов Джин Шахин и Тома Тиллиса, которые в апреле публично выражали обеспокоенность по поводу российской дезинформации.

Один из европейских чиновников рассказал, что кампании осуществляются с участием сети ботов, связанной с Кремлем, известной как Storm-1516, которая уже участвовала в попытках вмешательства в выборы в США.

Три источника также сообщили, что Кремль привлек российские политические консалтинговые структуры и аналитические центры, в частности Social Design Agency (SDA), которая находится под санкциями ЕС и Великобритании за распространение дезинформации с целью подрыва поддержки Украины.

Отношения Армении и России

Как сообщал ранее УНИАН, Москва вызвала посла Армении Гургена Арсеняна после визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван. В МИД РФ заявили, что для России "категорически неприемлемо" предоставление украинскому президенту площадки в Армении "в рамках мероприятий под эгидой ЕС".

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков недавно выдвинул претензии Армении из-за заявлений Зеленского в Ереване. Он назвал "ненормальным" то, что Ереван в рамках саммита "Армения – ЕС" предоставил площадку президенту Украины для антироссийских высказываний. Песков подчеркнул, что Москве важно, чтобы Ереван не занимал антироссийскую позицию.

Кроме того, мы писали, что Кремль шантажирует Армению дешевым газом. Песков недавно пригрозил, что Ереван может лишиться льготной цены на российский газ, если откажется от интеграции с Россией.

