Путин не исключил выхода "на новые договорённости по стратегическим наступательным вооружениям".

Российский лидер Владимир Путин провел в Кремле совещание накануне пятничной встречи с президентом США Дональдом Трампом. В своем вступительном слове он прокомментировал переговорный процесс по окончанию войны в Украине и участие США.

В частности, Путин отметил, что администрация Дональда Трампа предпринимает "достаточно энергичные и искренние усилия" по прекращению боевых действий в Украине.

Он отметил, что цель США – выйти на "договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных сторон" для длительного мира.

Кроме того, Путин в ходе совещания не исключил выхода "на новые договорённости по стратегическим наступательным вооружениям" в случае создания долгосрочных условий мира.

Встреча Путина и Трампа состоится уже завтра

Кремле заявили,что встреча политиков начнется 15 августа в 22:30 по киевскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

В Кремле добавили, что главной темой встречи Путина и Трампа станет "украинское урегулирование", однако лидеры обсудят также и двусторонние отношения.

Также Ушаков сообщил, что президенты США и РФ проведут совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске. По его словам, переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".

При этом, как рассказали Axios три американских чиновника, Трамп "настроен серьёзнее, чем когда-либо, и предельно прямолинейно". Теперь ответственность лежит на Путине: согласиться на прекращение огня или продемонстрировать реальные действия, иначе для него будут серьёзные последствия, отметили собеседники издания.

