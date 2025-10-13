Артист поддержал призывы о дисквалификации страны из шоу.

Победители международного песенного конкурса "Евровидение-2024" Nemo, которые недавно были в Киеве, высказались об участии Израиля в шоу в следующем году.

Известно, что уже несколько стран, а именно Словения, Хорватия, Ирландия, Испания и другие, публично просили дисквалифицировать Израиль с конкурса. Артист решил поддержать это мнение и объяснил свою позицию.

"Я полностью поддерживаю призывы к немедленному исключению Израиля из этого международного конкурса. Потому что считаю, что основополагающие и фундаментальные ценности "Евровидения" - это мир, единство и взаимопонимание. И когда правительство страны не признает ценности и действует вопреки им и против человеческой жизни, я считаю, что такой стране нет места в таком конкурсе", - отметили Nemo в интервью Суспільному.

К слову, ранее канцлер Австрии, которая будет страной-хозяйкой шоу в 2026 году, отметил, что исключение Израиля из конкурса будет противоречить принципам равенства. Поэтому он призвал вообще отказаться от организации главного музыкального события Европы в таком случае.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский вещательный союз будет проводить в ноябре онлайн-голосование, во время которого будет решаться судьба Израиля на "Евровидении" в следующем году.

