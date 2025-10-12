Именно с этим российским подразделением идет соревнование по созданию kill zone, поделился Боднюк.

Главным оппонентом и самой большой проблемой для украинских защитников сейчас является элитное подразделение российской армии "Рубикон", заявил в интервью Эдуард Боднюк с позывным "Штик", командир 3-й роты беспилотных систем 93 омбр "Холодный яр" Эдуард Боднюк, пишет Новинарня.

По его словам, главное соревнование по созданию той самой kill zone происходит именно с ними.

"И они для нас, и мы для них создаем такие условия ведения боевых действий, которые не позволяют противнику находиться максимально близко к фронту и выполнять определенные задачи максимально эффективно", - заявил Боднюк.

Видео дня

Он добавил, что с этой проблемой можно бороться, если задействовать определенные тактические меры и решения.

"И я уверяю вас, что у россиян ситуация в этом плане гораздо хуже, чем у нас", - добавил "Штык".

По словам военного, российские оккупанты не задействуют такое количество различных инновационных подходов, как это происходит с нашей стороны. В то же время, Боднюк признает, что есть средства, которыми они овладели гораздо лучше нас, но речь не идет о паритете.

"Из тех, которые можно назвать, - крылья разведки и оптоволокно. Это то, в чем мы действительно должны догонять", - отметил военный.

"Штык" пояснил, что нельзя сказать, что украинское оптоволокно хуже, но оно отличается от российского.

"И мне хотелось бы, чтобы у нас было такое же, как у них. Я не знаю, есть ли возможность сделать лучше, но хотя бы достичь такого результата, который имеют они", - добавил Боднюк.

Среди преимуществ, которые имеет враг, военный указал, в первую очередь, качество изображения, а второе преимущество - сама конструкция видов дрона.

"И, да, прочность оптоволокна действительно является отдельным бонусом. Поэтому нашим успехом в этом является уже то, что мы приблизились к их результату", - сказал военный.

При этом, "Штык" отметил, что враг сразу начал с высокой планки, поэтому для оккупантов это был выигрышный момент.

"Не знаю, как у них так получилось и какие ресурсы задействует для этого их государство, но "Рубикон" - действительно сильный противник", - заявил военный.

Он не исключает, что это, возможно, последний шанс России в этой войне, чтобы нормально на что-то сподобиться на линии проведения боевых действий.

"Потому что все остальные подразделения - они сейчас просто не могут составить нам конкуренцию. А "Рубикон", к сожалению, да. Но все временно", - считает "Штык".

Что известно о российском "Рубиконе"?

Ранее УНИАН сообщал, что российские оккупанты в Донецкой области изменили тактику: вместо попыток прорваться штурмовыми действиями, враг атакует с помощью беспилотников по дорогам, складам и конвоям, чтобы изолировать подразделения и перерезать логистику. Отмечается, что в центре этой кампании находится элитное российское подразделение "Рубикон", созданное в 2024 году. Командир Мамука Мамулашвили из Грузинского легиона рассказал, что в его состав, по данным собеседников, входят "опытные пилоты, инженеры и люди, которые быстро проверяют тактику и внедряют ее на передовой".

Также мы писали, что военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан высказал мнение, что удар по расположению элитного российского подразделения БпЛА "Рубикон" был удачным. Свитан добавил, что "вой" там был серьезным, по словам местных. Эксперт пояснил, что "Рубикон" - это очень серьезное подразделение со своей производственной базой, базой подготовки пилотов, расчетов. По его словам, одно из направлений, где работал "Рубикон" - это Курская операция.

Вас также могут заинтересовать новости: