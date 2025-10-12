Также Зеленский раскрыл детали своего разговора с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, одобрил ли президент США Дональд Трамп передачу ракет Tomahawk нашей стране. Об этом он высказался в интервью Fox News.

Готов ли Трамп передать ракеты Tomahawk Украине

На вопрос о том, одобрил ли американский лидер передачу ракет Украине, Зеленский ответил, что пока работа над этим вопросом продолжается.

"Я жду решения президента Трампа. Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим", - сказал президент Украины.

Детали разговора между Зеленским и Трампом

Также Зеленский прокомментировал свой разговор с Трампом, который состоялся 12 октября. Он поделился, что президент США признал, что в Украине ситуация сложнее, чем на Ближнем Востоке.

"Мы не сравниваем, знаете, потери, ведь это больно везде, в любой точке мира. И я не хочу сравнивать, но у нас большая война, а Россия - большая по размеру страна, действительно большая страна, и они начали первую оккупацию более 10 лет назад", - добавил президент Украины.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в разговоре с Трампом он настоял на том, что для реального давления на российского диктатора Владимира Путина нужны две вещи - усиление противовоздушной обороны Украины и наличие оружия дальнего радиуса действия.

"Это зависит от нашего внутреннего производства и, конечно, от американской стороны, потому что у США есть "Томагавки" и другие вещи, которые можно использовать по военному сектору", - подчеркнул Зеленский.

Также у президента Украины спросили, что, по его мнению, необходимо для того, чтобы переломить ход полномасштабной войны против Украины.

"Есть вещи очень болезненные для агрессора, такого как Россия. Когда такие сильные страны как США, европейские страны, Канада и Япония используют такие инструменты, как санкции и пошлины, в первую очередь в отношении энергоносителей, потом флота, банковской системы и в отношении других потребностей, критических минералов, это действительно влияет на внутренние дела", - ответил он.

Зеленский считает, что если США введут против России все санкции и лишат Москву возможности обходить ограничения, это может переломить ход войны против Украины. Также он призвал Трампа не синхронизировать ограничения США в отношении Москвы с европейскими санкциями.

В чем главная проблема с передачей Tomahawk Украине

Ранее народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии УНИАН заявил, что в США воспринимают передачу ракет Tomahawk Украине как определенный шаг к эскалации в отношениях с Россией. Он отметил, что Вашингтон может ограничить использование этих ракет, даже если он передаст их Украине.

Чернев объяснил, что США могут позволить Украине наносить удары только "по тем целям, по которым они позволят их использовать, а не по тем, которые мы считаем приоритетными в глубине РФ". Позже, добавил парламентарий, возможно, будет расширение радиуса действия этих ракет.

