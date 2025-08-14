Встреча начнется в 22:30 по киевскому времени.

Спецборт Ил-96-300 вылетел из аэропорта "Внуково" и отправился на базу Эльмендорф-Ричардсон, которая находится в Анкоридже, что на Аляске. По информации росСМИ, на борту может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам помощник главы Кремля Юрия Ушакова, встреча политиков начнется 15 августа в 22:30 по киевскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Кроме того, программа встречи Путина и Трампа на Аляске уже согласована. В частности, в состав делегации РФ на саммите вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В Кремле добавили, что главной темой встречи Путина и Трампа станет "украинское урегулирование", однако лидеры обсудят также и двусторонние отношения.

Также Ушаков сообщил, что президенты США и РФ проведут совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске. По его словам, переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".

Помощник российского диктатора добавил, что состав американской делегации на переговорах Путина и Трампа тоже определен, однако будет правильнее, чтобы его озвучила американская сторона.

Ранее в The Hill писали, что Белый дом установил крайне низкую планку для встречи Трампа и Путина. По информации издания, Трамп и другие представители администрации дали понять, что пятничный саммит на Аляске не положит конец боевым действиям в Украине, однако использовали такие термины, как "слушания" и "проверочная встреча", для описания запланированного обсуждения войны.

В то же время дипломат Владимир Огрызко ответил, изменится ли что-то для Украины после встречи Путина и Трампа на Аляске. Он считает, что такие переговоры не изменят ситуацию для Украины ни в худшую, ни в лучшую сторону.

"Если встреча происходит без Украины, пусть разговаривают, о чем хотят. Если сохранят поставки оружия и развединформацию, то нам ничего больше от Штатов не нужно", - заверил дипломат.

