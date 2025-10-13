Высокий уровень преступности привел эти государства на первые строчки антирейтинга.

С 12 октября 2025 года действуют новые правила въезда в ЕС для украинцев, и если вы планируете переезжать из Украины в другую страну на постоянное место жительства, стоит знать, где самые опасные страны Европы, чтобы не рассматривать их для себя.

Какая страна худшая в Европе - рейтинг

По данным ресурса World Population Review, где можно посмотреть статистику населения, экономики, здравоохранения и других сфер жизни в каждой стране, в рейтинг наиболее неблагополучных государств, по состоянию на 2024-й год, попали пять стран. Выводы были сделаны на основании показателя GPI - глобального индекса миролюбия. На сайте World Population Review сказано, что это основной показатель, используемый для количественной оценки безопасности конкретной страны. При его оценке учитывается ряд факторов. Как правило, чем выше GPI, тем менее безопасна страна. К числу наиболее важных факторов относятся уровень насильственных преступлений, отношения страны с соседями, нахождение страны в состоянии войны, частота террористических атак и стабильность правительства.

Так, самая опасная страна в мире, учитывая индекс миролюбия - это Украина, затем Россия, Беларусь, Кипр и Франция. На шестом месте оказалась Молдова, далее, по убывающей, Босния и Герцеговина, Сербия, Албания и Греция.

Euronews также предоставил свой вывод о том, какое самое опасное место в Европе, со ссылкой на Евростат. Европейская парламентская исследовательская служба предупредила, что в ЕС растет число случаев бандитизма, при этом 10% граждан Евросоюза сообщили о том, что подвергались преступлениям, насилию или вандализму в своем районе.

Несмотря на то что Европа до сих пор остается одним из континентов с низким уровнем преступности, больше всего сообщений о местном насилии, преступлениях или вандализме были зафиксированы в Греции, Нидерландах, Болгарии, Франции, Испании и Бельгии. Самыми безопасными странами, при этом, Euronews назвал Хорватию, Литву, Польшу, Словакию и Эстонию - там уровень преступности на местном уровне составляет менее 5%.

