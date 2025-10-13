Некоторые продукты содержат полезные соединения, которые помогают естественным образом снизить давление.

Для снижения высокого артериального давления не всегда нужно пить таблетки, пишет verywellhealth.com. Есть некоторые продукты и напитки, которые могут естественным образом способствовать снижению артериального давления до здорового уровня.

1. Зелёный чай

Катехины в зелёном чае влияют на артериальное давление и сердечно-сосудистую систему, поскольку защищают от окисления, уменьшают воспаление в венах и артериях, препятствуют тромбообразованию.

Исследования показывают, что зелёный чай может способствовать снижению систолического (верхний показатель) и диастолического (нижний показатель) артериального давления. Согласно еще одной статье, люди с гипертонией, употребляющие зелёный чай в течение трёх или более месяцев, могут ощутить на себе эти эффекты.

Видео дня

2. Куркума

Некоторые исследования демонстрируют небольшое улучшение артериального давления после употребления куркумы. Так, в одном обзоре исследований у участников снизилось систолическое артериальное давление на 1,24 миллиметра ртутного столба (мм рт. ст.) после употребления куркумы в течение 12 недель.

В другом исследовании было показано, что у женщин, принимавших куркуму более трёх месяцев, наблюдалось небольшое снижение артериального давления.

3. Семена чиа

Пептиды (биоактивные белки), содержащиеся в семенах чиа, оказывают влияние на ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), необходимый для регуляции артериального давления.

Исследования показывают, что регулярное употребление 1 столовой ложки семян чиа снижает диастолическое артериальное давление на 6–7 мм рт. ст. Однако необходимы дополнительные исследования.

4. Темный шоколад

Темный шоколад богат флаванолами — натуральными соединениями, содержащимися в какао, которые помогают улучшить функцию кровеносных сосудов. Исследования показали, что ежедневное употребление темного шоколада в течение двух–четырех недель может улучшить артериальное давление у взрослых.

5. Свекольный сок

Свекольный сок может снижать артериальное давление благодаря содержанию нитратов. Нитраты преобразуются в оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды и увеличивает приток кислорода и кровоток. Исследования показывают, что свекольный сок естественным образом способствует снижению артериального давления. Однако его следует применять в сочетании с медикаментозным лечением гипертонии.

Ранее кардиологи назвали лучший перекус, который нормализует артериальное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: