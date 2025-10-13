Пару неоднократно замечали вместе.

Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" Наталка Денисенко отреагировала на слухи о романе с моделью Юрием Савранским. Пару в последнее время часто замечают вместе.

В комментарии программе "Ближе к звездам" известная украинская актриса не подтвердила и не опровергла сплетни, которые активно распространяются по сети. Она лишь отметила, что совсем не ожидала, что на нее польется столько критики и оскорблений "на ровном месте".

"То, что люди у нас любят разводить срачи на ровном месте - это, конечно, выбивает очень. Мне кажется, уже то, что я выдержала такую волну хейта, даже от самых близких людей, - теперь я могу выдержать абсолютно все", - заявила Денисенко.

Видео дня

По словам Наталки, многие считают, что успех в кино дался ей слишком легко. Актриса призналась, что ее достижения и труд часто обесценивают.

"Просто я понимаю, что люди, когда смотрят на меня, думают: "Ей все далось легко - она красивая, успешная, богатая". Они не понимают, какой ценой это далось мне - я это все сама сделала", - подчеркнула она.

К слову, сам Юрий Савранский отказался комментировать слухи о романе с известной актрисой. Стоит отметить, что мужчина, как и Наталка, недавно развелся.

Савранский - не единственный, с кем Денисенко приписывают отношения. Также поклонники увидели "химию" между актрисой и известным режиссером Алексеем Комаровским. Кинематографист уже отреагировал на эти слухи.

Вас также могут заинтересовать новости: