Гетьман считает, что заявление Трампа о необходимости согласования ударов является нормальным, Украина уже имеет перечень целей.

Военный аналитик Алексей Гетьман выразил надежду, что Украина в конце концов получит от США ракеты Tomahawk. Также он поделился в эфире Украинского радио, когда эти ракеты могут быть в Украине в случае принятия соответствующего решения президентом США Дональдом Трампом.

Гетьман не исключил, что украинцы могут узнать о том, что США предоставили ракеты Tomahawk уже когда их начнут использовать на практике украинские защитники.

Он вспомнил, как было с комплексами "Пэтриот", когда все в целом узнали, что комплексы в Украине, когда они сбили первую цель. Гетман добавил, что он считает это правильным, поскольку так и должно быть во время войны.

Поэтому, по опимистическим предположениям, военный аналитик не исключает, что ракеты Tomahawk уже могут даже быть в Украине, и наши военные уже готовятся к определенному их использованию.

Но даже если это и не так, добавил военный эксперт, он считает, что президент США Дональд Трамп примет такое решение, потому что ему даже с иногда очень противоречивыми высказываниями будет очень трудно отказаться от поставок этих ракет.

"Поэтому надеемся, что это решение уже принято и что в ближайшие месяцы, до нового года эти ракеты должны быть уже у нас. Надеемся", - добавил военный аналитик.

Также Гетьман высказался относительно атак по России ракетами Tomahawk после того, как Украина может их получить.

"Надо как-то сохранить лицо Трампа, поэтому он и сказал, что надо согласовать удары, что это должны быть удары исключительно по военным объектам", - сказал военный эксперт.

Он добавил, что еще при президентстве Джо Байдена делегация Украины во время разговора о разрешении использовать другое вооружение указала не менее 200 целей, которые ВСУ следует поразить на территории России.

"Это военные цели, очевидно, для того, чтобы ослабить возможности россиян более активно действовать на линии фронта. Поэтому мы уже имеем перечень целей, они не только перечислены, но и расставлены по приоритетности - то есть что надо уничтожить в первую очередь, во вторую, в третью - что наиболее критично было бы для российских вооруженных сил на линии фронта", - пояснил Гетьман.

Он добавил, что слова Трампа о том, что следует согласовать решение по ударам, является нормальной практикой. Военный аналитик добавил, что украинская сторона без вопросов готова предоставить этот список, потому что он уже готов.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов прислать Украине ракеты Tomahawk, если в ближайшее время война не будет урегулирована. Он добавил, что сначала может обсудить с Россией этот вопрос. То есть, если российский диктатор не согласится на прекращение войны в Украине, тогда он может передать ракеты Киеву.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заверил, что если Украина получит ракеты Tomahawk, то будет использовать их исключительно по российским военным целям. Он добавил, что несмотря на болезненные потери украинских семей, детей и военных, Украина никогда не наносила удары по гражданским. Украинский лидер считает, что в этом большая разница между Украиной и Россией.

