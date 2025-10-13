Синоптики прогнозують заморозки до -3.

В Харькове на две ночи подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"14-15 октября по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки", - предупреждают синоптики.

По прогнозу, температура будет падать до 0°...-3°, из-за чего объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове

Днем 13 октября на Харьковщине местами возможны кратковременные осадки. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит +8...+13°. В Харькове днем днем без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +9...+11°.

14 октября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...+7°, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3°, днем +7...+12°.

15 октября на Харьковщине будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6°, на поверхности почвы заморозки 0...-3°, днем +7...+12°.

Заморозки или мороз - в чем разница

Ранее в Укргидрометцентре отметили, что мороз - это длительное снижение температуры ниже 0 градусов в холодный период года, когда растения находятся в состоянии покоя. В то же время заморозки происходят, когда вегатационный период растений еще продолжается и снижение температуры может навредить им.

