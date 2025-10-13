Президент США в очередной раз заявил, что российский диктатор должен закончить агрессию против Украины.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что решит передать Украине ракеты Tomahawk, сообщает Telegram-канал Clash Report.

По словам главы Белого дома, Украина хотела бы получить не только ракеты Tomahawk, она также нуждается и в ракетах Patriot.

"Украина очень нуждается в ракетах Patriot. Они хотели бы получить ракеты Tomahawk. Посмотрим", - сказал президент США.

При этом, он не исключил, что ему придется поговорить об этом с Россией. В то же время, он не исключает, что его решение о передаче ракет Украине приведет к еще большей эскалации ситуации.

"Ракеты Tomahawk - это новый шаг агрессии. Если эта война не будет урегулирована, я пришлю им ракеты Tomahawk. Это невероятное, очень мощное оружие", - заявил Трамп.

Также президент США в очередной раз подчеркнул, что Путин должен закончить агрессию против Украины.

"Если Путин не решит проблему, это будет для него нехорошо", - добавил президент США.

Ракеты Tomahawk для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае получения от США ракет Tomahawk, удары будут наноситься исключительно по российским военным целям. Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не наносила удары по гражданским в России в отличие от врага. Президент Украины добавил, что в этом большая разница между Россией и Украиной.

Также мы писали, что Зеленский поделился, что за последние два дня он уже дважды разговаривал с президентом США. Он рассказал, что они обсуждали усиление страны, включая противовоздушную оборону. Зеленский отметил, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Поэтому, по мнению президента Украины, это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира.

