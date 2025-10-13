Рассказываем, как часто рыцари принимали душ и как ходили в туалет.

Рыцари Средневековья у нас обычно ассоциируются с благородными воинами и героями в сияющих латах. Но за их бравой внешностью скрывается и другая, вполне житейская, сторона. К примеру, говорят, что им нередко приходилось ходить в туалет прямо в доспехах - снять броню было не так-то просто. Правда ли это, и как люди мочились в доспехах на самом деле - разбираемся ниже.

Что у рыцаря под доспехами

Доспехи рыцари не надевали на голое тело - под ними они носили поддоспешную одежду, которая иногда состояла из нескольких слоев. Например, это могла быть стеганая куртка, набитая опилками или обрезками ткани. Поддоспешная одежда смягчала удары и защищала тело от жестких металлических пластин. К этой одежде уже с помощью ремней и шнурков крепились составные элементы латного костюма.

Иногда также поверх поддоспешника рыцарь надевал кольчугу - гибкую броню из тысяч переплетенных металлических колец. В более ранние времена кольчуга была основным доспехом, а позже стала дополнительной защитой от разрезов и прострелов на стыках лат. Были также мягкие подкладки в шлеме и наручах, набедренниках и наголенниках.

Учитывая то, сколько всего было надето на рыцарях, вполне логичным кажется вопрос: "Как люди мочились в доспехах?" Бытует мнение, что они справляли нужду, не снимая их.

Как рыцари в доспехах ходили в туалет

Безусловно, доспехи были тяжелыми и в них было не очень удобно, но рыцари в своем "обмундировании" могли свободно двигаться и даже танцевать. Поэтому рассказы о том, что бравый воин не мог подняться без помощи оруженосца, а садить рыцаря на коня нужно было чуть ли не подъемным краном, сильно преувеличены.

Рыцарь в броне мог также спокойно справлять и естественные потребности - конструкция лат предусматривала это. Можно было, к примеру, снять лишь нижнюю часть доспехов или же откинуть подвижные пластины в области паха. Правда, так иногда пачкалось нижнее белье, но все-таки полностью снимать доспехи не требовалось.

Конструкции лат несколько могли различаться, в зависимости от "специализации" рыцаря:

у конных рыцарей в области паха броня имела подвижные пластины - их откидывали, не снимая все снаряжение;

у пехотинцев тазовая часть была закрыта, поэтому им приходилось снимать нижние элементы доспеха, или же пользоваться легкими "юбками" из ткани, которые откидывались;

в специальных доспехах были откидные или съемные части, которые облегчали доступ в нужных ситуациях.

Да, в условиях Средневековья, которые редко были комфортными, рыцари часто сталкивались с болезнями, особенно во время долгих походов. Болели, в том числе, и дизентерией. В этом случае ребятам не всегда удавалось добежать до отхожего места, а если это происходило во время боя, то, увы - оставалось надеться лишь на крепость брони.

Если говорить о том, как часто рыцари принимали душ, то в Средневековье с этим действительно были проблемы. Вода, конечно, была, но мыло было дорогим, да и условия, как таковые, можно было найти не всегда. Но утверждать, что люди, а особенно знать, не мылись годами - это неверно.

Рыцари старались следить за собой настолько, насколько им позволяли обстоятельства. Они могли быть грязными сразу после битвы, но после нее или длительных походов обтирались влажными тряпками, купались в реках, принимали примитивные ванны.

Было, конечно, такое, когда рыцари добровольно ограничивали себя: в XIV-XV веках популярным было давать обеты - к примеру, не бриться, не пить вина, не мыться или не снимать броню, пока не выполнишь клятву. Но считать, что все средневековые воины ходили грязными - это ошибка, так как большинство из них следило за собой.

Напомним, ранее мы также рассказывали, какой была личная гигиена в Средневековье - мифы и правда о жизни в те времена.

