ISW о 'зеленых человечках' в Эстонии: РФ запустила 'Фазу ноль' подготовки к войне с НАТО

Неизвестные военные без опознавательных знаков замечены на границе РФ и Эстонии, что аналитики называют подготовкой к вероятной войне с НАТО.

Россия начала новый этап подготовки к потенциальному конфликту с НАТО, известный как "Фаза ноль". Обнаружение так называемых "зеленых человечков" на границе с Эстонией указывает на формирование информационно-психологического плацдарма перед возможной будущей войной, сообщает Институт изучения войны (ISW).

10 октября правительство Эстонии временно закрыло дорогу вблизи границы после того, как пограничники заметили небольшую группу военных РФ без опознавательных знаков. Глава Южной префектуры Эстонии Меэлис Саарепуу уточнил, что это не были российские пограничники, тогда как в РФ назвали инцидент "штатными мероприятиями".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна 12 октября отметил, что российские войска действуют "более решительно и заметно, чем раньше", однако не считает ситуацию на границе чрезмерно напряженной. В правительстве также планируют полностью закрыть этот участок дороги в будущем, поскольку строятся альтернативные маршруты в обход территории РФ.

"Фаза ноль" в военной стратегии - что это значит

Phase Zero (укр. "Фаза ноль") - это этап формирования информационно-психологических условий перед открытыми боевыми действиями. На этом этапе противник:

распространяет пропаганду и дезинформацию для оправдания будущих действий;

влияет на общественное мнение в целевых странах;

проводит кибератаки и экономическое давление;

дестабилизирует политические системы и ослабляет доверие к власти.

Аналитики напоминают, что Россия уже использовала Phase Zero перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах, применяя пропаганду, фейки о "притеснениях русскоязычных", кибератаки и политическую дестабилизацию.

ISW подчеркивает, что это первый зафиксированный случай, когда "зеленые человечки" РФ наблюдаются вблизи государства НАТО в рамках кампании "Фаза ноль", что демонстрирует новый уровень подготовки к потенциальному конфликту.

"Зеленые человечки" в Эстонии

Как сообщал УНИАН, вечером 10 октября на границе Эстонии с Россией заметили передвижение многочисленного отряда вооруженных мужчин. Из-за этого Департамент полиции и пограничной охраны временно закрыл проезд через т.н. Саатсеский сапог на восточной границе Эстонии.

По предварительным данным, группа российских солдат состояла из примерно 10 человек. В департаменте полиции и пограничной службы Эстонии отметили, что они стояли посреди дороги, которой также пользуются эстонцы.

