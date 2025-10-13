Меры приняты по команде "Укрэнерго".

В двух областях Украины сегодня, 13 октября, ввели экстренные отключения света. Об этом сообщили в Telegram-канале ДТЭК.

Отмечается, что речь идет о Днепрпетровской и Донецкой областях.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

При этом в Полтавской обасти применен график аварийного отключения.

"13 октября 2025 с 9:07 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена ​​после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд НЭК "УКРЭНЕРГО", - указано в сообщениии Полтаваоблэнерго.

Кроме того, по информации Кировоградоблэнерго, аварийные отключения применяются и в Кировоградской области с 8:48.

Также Сумыоблэнерго сообщило, что по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

"Сейчас главная причина применения каких-либо ограничений – это военная агрессия россии против украинского народа и повреждение энергообъектов в результате обстрелов армией России", - говорится в сообщении.

В свою очередь Минэнерго сообщило, что враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.

"Из-за предопределенных предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в ОЭС Украины - утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения", - говорится в сообщении.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Удары России по энергетической инфрастурктуре Украины

Российские оккупанты с новой силой начали бьют по энергообъектам Украины в преддверии отопительного сезона. Так, ночью 11 октября армия РФ атаковала дронами энергетическую инфраструктуру Одесской области. Без электроснабжения остались 44 населенных пункта. В Одессе из-за атаки были определенные проблемы с работой городского электротранспорта.

Кроме того, сообщалось, что Донецкая область осталась без света из-за вражеских обстрелов. Отмечается, что российские оккупанты снова прицельно ударили по энергетической инфраструктуре региона.

Помимо этого, российские захватчики атаковали дронами автомобиль бригады энергетиков в Черниговской области. А 12 октября оккупанты атаковали подстанцию в Киевской области, ранения получили двое сотрудников ДТЭК.

