По пессимистической оценке в Украине может остаться 10-15 миллионов граждан. Такое мнение озвучил президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов.

По его словам, это "будет немного прогноз из воздуха".

"Согласно оптимистическому сценарию - если война прекратится, мы будем двигаться в ЕС, - люди постепенно будут возвращаться. То есть будет где-то 35-40 миллионов. Это будет немного как в Израиле. Если будет восстановление, положительный вайб, и мы справимся с внешним вызовом, станем частью ЕС, здесь будет гораздо больше смысла жизни. Потому что каждый в Украине может стать тем, кем захочет", - отметил он в интервью УП.

Милованов утверждает, что многим иностранцам нравится жить в Украине.

"Честнее, чем у них. В некоторых районах Филадельфии шанс быть убитым даже сейчас выше, чем в Киеве: вы же видите постоянную стрельбу, в том числе в школах, гетто. Я жил на границе гетто - каждую вторую ночь у меня под окнами была перестрелка. У меня часто спрашивали: как там выживать? Теперь то же самое спрашивают о жизни под "Шахедами". Жить можно и в гетто, и под "Шахедами", - добавил он.

Демографическая проблема в Украине

Ранее демограф Александр Гладун рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России из Украины больше всего выехали женщины, дети и люди трудоспособного возраста. Из-за этого значительно возросла доля пенсионеров, что создает экономические проблемы для страны.

