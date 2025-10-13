'ПриватБанк' поднял цены на валюту: актуальный курс доллара и евро на понедельник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 13 октября, подорожал на 18 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 25 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник подорожал на 17 копеек и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 13 октября, вырос на 24 копейки и составляет 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 13 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 9 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,11 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

В течение последних шести месяцев украинцы активнее покупали евро, чем доллар. Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в сентябре чистая покупка евро составила 201,5 млн долл. (в долларовом эквиваленте), а долларов - 179,1 млн долл. Он отметил, что, хотя украинцы торгуют больше долларом (оборот 2,4 млрд долл.), однако накапливают больше в евро (оборот евро 0,84 млрд долл. в эквиваленте).

