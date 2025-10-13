'Ветераны неба': сколько истребителей 1960-х еще в строю, и кто на них до сих пор летает

Несмотря на прогресс авиационных технологий, несколько классических истребителей второй генерации с 1960-х годов до сих пор остаются на вооружении

Хотя многие страны уже перешли на современные многофункциональные самолеты, некоторые воздушные силы мира продолжают эксплуатировать истребители 1960-х - МиГ-21, F-5, F-4 Phantom II и даже гражданские остатки F-104. Причины - экономические ограничения, преданность проверенным конструкциям и стремление сохранить боеспособность без больших инвестиций, пишет Wionews.

МиГ-21: долгожитель из Восточного блока

МиГ-21, который появился в конце 1950-х, остается одним из самых массовых сверхзвуковых истребителей в истории. По состоянию на 2025 год варианты МиГ-21 еще эксплуатируются в ряде стран - в частности Анголе, Азербайджане, Бангладеш и Китае. Для многих из этих государств самолет выполняет роль патрульного, учебного или локального средства воздушной обороны. Важный символ эпохи: в Индии МиГ-21 прослужил более шести десятилетий и был снят с вооружения лишь в сентябре 2025 года.

Northrop F-5: простота, которая работает

Легкий сверхзвуковой истребитель F-5, разработанный в 1960-х, до сих пор на вооружении около двух десятков государств. Бахрейн, Ботсвана, Бразилия, Чили, Гондурас и Иран - примеры пользователей, которые эксплуатируют модернизированные версии для учений и легких боевых задач. Низкая стоимость содержания, маневренность и доступность запчастей делают F-5 привлекательным для стран с ограниченным бюджетом.

F-4 Phantom II: старый боец не сдается

Представленный в 1960-х, F-4 до сих пор служит в воздушных силах нескольких стран. По состоянию на 2025 год крупнейшим оператором Phantom является Иран (более 60 машин), также их эксплуатируют Турция и Греция. F-4 продолжает выполнять миссии воздушного боя, наземных ударов и разведки - часто в обновленных конфигурациях с модернизированной электроникой.

F-104 Starfighter: из боевой службы - в гражданский сектор

Хотя большинство государств вывели F-104 из боевого состава, несколько гражданских организаций до сих пор используют эти машины для специализированных полетов и экспериментальных программ. Starfighter продолжает демонстрировать впечатляющие летные характеристики, но его роль в современных ВВС ограничена.

Почему эти "старые" самолеты все еще летают?

1. Экономика. Для ряда стран закупка новейших истребителей - недосягаемая роскошь. Поддержка и модернизация имеющихся парков часто выглядит более разумной инвестицией.

2. Простота и надежность. Дизайн и системы этих машин проще по сравнению с современными платформами, а технический персонал имеет многолетний опыт обслуживания.

3. Доступность запчастей и вторичный рынок. Для популярных моделей легче найти детали и специалистов.

4. Тактическая пригодность. В определенных зонах конфликтов или для патрулирования воздушного пространства "классические" самолеты все еще выполняют полезные задачи.

Тенденция мира - движение к новым платформам с улучшенной авионикой, малозаметностью и интеграцией в сетевые боевые системы. Однако краткосрочно несколько стран будут выбирать модернизацию классических самолетов (обновление авионики, вооружения, систем связи), чтобы продолжить их службу. В долгосрочной перспективе старые истребители постепенно уйдут в резерв или на гражданские роли.

