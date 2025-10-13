Девушка выросла настоящей красавицей.

Известный украинский режиссер, продюсер и клипмейкер Алан Бадоев поделился редкими кадрами своей 20-летней дочери Лолиты.

Сейчас девушка живет за границей, а именно в Италии. Звездный отец редко видится с дочкой, но на днях решил опубликовать новые кадры Лолиты в своем Instagram.

"Loli. Пролог к жизни уже написан и сыгран. Дальше - свободный полет. Выбирай сердцем", - подписал фото режиссер.

Видео дня

Кстати, девушка позировала на камеру в разных образах. В частности, один был с ярко-красными чулками, а другой - более сдержанный в бежевом пальто и черной юбке.

К слову, Лолита родилась в браке Алана с Жанной Бадоевой. Также клипмейкер воспитывал сына Бориса, который родился у ведущей в первом браке с журналистом Игорем.

Напомним, ранее Алан Бадоев впервые за несколько лет встретился со своими детьми. Он отметил, что сначала была эпидемия коронавируса, а затем Россия вторглась в Украину и начала полномасштабную войну. Все это время режиссер видел дочь и сына только с помощью видеосвязи.

Вас также могут заинтересовать новости: