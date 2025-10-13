Сегодня в столице ожидается максимум +11°.

Новая рабочая неделя в Киеве начнется с довольно холодной и ветреной погоды, а со вторника температура снизится еще сильнее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +6°, а в течение дня температура максимально повысится лишь до +10°...+11°. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Прохлады добавит западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746 миллиметров ртутного столба.

Погода сегодня - прогноз на 13 октября по Украине

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Тернополе 13 октября ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +5°...+13°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+13°.

В Одессе 13 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +14°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +7°, днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +4°, а днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+14°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +10°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +10°.

