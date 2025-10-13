Попытки России привлечь добровольцев для войны против Украины проваливаются, высокие финансовые выплаты не помогают.

Попытки России стимулировать военный призыв с помощью высоких финансовых выплат теряют свою эффективность — это указывает на то, что основной метод привлечения добровольцев для участия в войне начинает исчерпывать себя. Количество людей, подписывающих контракты с Министерством обороны РФ, больше не растет, даже в тех регионах, где предлагают самые крупные выплаты — "все, кто хотел заработать на войне", уже записались.

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что еще в феврале текущего года оценивалось, что дальнейшее повышение финансовых стимулов вряд ли приведёт к значительному росту числа добровольцев, поскольку основная часть тех россиян, кого можно было мотивировать деньгами в пределах возможностей бюджета, уже подписала контракты. Постоянное увеличение выплат и расширение соцпакета для военных указывает на снижение темпов набора и попытки Кремля найти новые стимулы для призыва.

ISW продолжает считать, что если уровень рекрутинга продолжит снижаться и Россия не сможет восполнять свои высокие потери, это может вынудить Владимира Путина либо прибегнуть к принудительной мобилизации резервистов, на которую он крайне не хочет идти, либо сесть за стол переговоров для завершения войны.

Ситуация с "тихой мобилизацией" в России

Ханты-Мансийский автономный округ сейчас предлагает самую большую единовременную выплату — 3,2 миллиона рублей (около 39 300 долларов), а региональные бонусы по всей России в среднем увеличиваются каждые 3–4 месяца примерно на 500 тысяч рублей (около 6 100 долларов). Однако решение Свердловской области повысить единовременную выплату до 3,1 миллиона рублей (около 38 100 долларов) в марте 2025 года не привело к наплыву новых контрактников).

Сотрудники военкоматов в двух неуточненных сибирских регионах сообщили, что в последнее время записываются в основном люди "крайне преклонного возраста" и с хроническими заболеваниями. В одном из городов на севере Иркутской области отмечают, что проблемы с набором наблюдаются уже несколько месяцев, а большинство новых рекрутов интересуются исключительно финансовыми условиями и социальными льготами — такими как приоритетное поступление детей в вузы, отсрочка по кредитам и списание долгов. Это, по словам источников, говорит о том, что мотивация вступающих в армию носит исключительно материальный характер.

Источник ISW из Иркутской области также рассказывал, что Минобороны РФ активно размещало агитационные объявления — особенно перед встречей США и России на Аляске 15 августа, — утверждая, что "мир скоро наступит" и призывая успеть "заработать миллионы до того, как придёт мир".

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ удалось продвинуться в Запорожской области. На Ореховском направлении в результате умелых действий штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки.

Командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" Эдуард Боднюк и вовсе считает, что Украине не нужен мир с Россией. По его словам, нашей стране необходимо стремиться к одному исходу, который решил бы судьбу следующих поколений.

