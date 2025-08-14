Трамп "настроен серьёзнее, чем когда-либо, и предельно прямолинейно", отмечают амриканские чиновники.

Ставки для президента Дональд Трамп на пятничной встрече с лидером России Владимиром Путиным крайне высоки - как в отношении войны в Украине, так и в отношении собственного авторитета. И, как пишет Axios, три советника, присутствовавших при обсуждении Трампом саммита, твёрдо уверены, что американский лидер не блефует.

"Это уже не просто "пробная встреча", как изначально называл её Трамп. Не после того, как он в частном порядке сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам НАТО, что его цель — прекращение огня, а затем публично пригрозил Путину "очень серьёзными последствиями", если тот не согласится прекратить боевые действия", - пишет издание.

Один из американских чиновников отметил, что Трамп "настроен серьёзнее, чем когда-либо, и предельно прямолинейно", и хочет показать это всему миру.

"Теперь ответственность лежит на Путине: согласиться на прекращение огня или продемонстрировать реальные действия, иначе будут серьёзные последствия. Путин должен продемонстрировать очень позитивные действия", - добавил он.

Другой чиновник подчеркнул, что это именно Путин "уговорил Трампа", затем предложил эту встречу, и теперь ему предстоит ее провести. Но если встреча провалится и не последует никаких серьёзных последствий, угрозы Трампа в будущем будут звучать всё более неискренне.

Как итог, по результатам встречи возможны три возможных варианта развития событий, пишет Axios.

1. Если Трамп добьётся безоговорочного прекращения огня

Это станет первой многодневной паузой в боевых действиях с момента полномасштабного вторжения России. Это также будет первый ощутимый прогресс спустя более 200 дней после начала нестабильного мирного процесса Трампа.

"И это может открыть путь к содержательным мирным переговорам, несмотря на непримиримые позиции, занимаемые в настоящее время воюющими сторонами. Зеленский неоднократно заявлял, что серьёзные переговоры могут начаться только во время перемирия", - пишет издание.

2. Если Путин не сдвинется с места

Миру покажется, что он смотрел Трампу в глаза на территории США и глазом не моргнул, говорится в статье.

На это Трамп может ответить дальнейшими мерами по ограничению экспорта российской нефти. Он также может увеличить поставки оружия на Украину.

"В течение нескольких месяцев общее мнение заключается в том, что мы можем обрушить российскую экономику хоть завтра", — сообщил Axios третий высокопоставленный американский чиновник. "Есть несколько шагов, чтобы их разрушить. Большинство из них исходят от Министерства финансов. Некоторые — от Министерства юстиции".

3. Кроме того, существует вероятность, что Путин ответит на ультиматум Трампа фразой "да, но".

Путин в принципе согласился с предыдущими требованиями Трампа о прекращении огня, но настаивал на "разъяснениях" и предварительных условиях. При этом Трамп в среду не заявил прямо, что Путин должен согласиться на немедленное прекращение огня, а лишь сказал, что введет санкции, если сочтет, что Путин не желает прекращать войну.

"Это оставляет пространство для манёвра обеим сторонам, хотя советники Трампа настаивают, что он покинет стол переговоров с чётким пониманием серьёзности намерений Путина", - пишет Axios.

Встреча на Аляске - последние новости

В Кремле заявили,что встреча политиков начнется 15 августа в 22:30 по киевскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

В Кремле добавили, что главной темой встречи Путина и Трампа станет "украинское урегулирование", однако лидеры обсудят также и двусторонние отношения.

Также Ушаков сообщил, что президенты США и РФ проведут совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске. По его словам, переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".

