Известная украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк, которая в июне этого года впервые стала мамой, поделилась новым трогательным семейным кадром.

Не секрет, что звезда состоит в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком, который уже успел ей сделать предложение. Ранее Леся отмечала, что из-за службы возлюбленного они чаще поддерживают общение через видеосвязь, а вот видятся вживую очень редко.

Однако на днях она опубликовала фото в своем Instagram, на котором ее избранник наконец дома и нежно держит на руках их общего сына. Правда, снимок сделан со спины, поэтому лицо малыша молодые родители в очередной раз решили не показывать подписчикам.

К слову, Никитюк не стала подписывать фотографию, а лишь добавила смайлик в виде белого сердечка. Кстати, имя 3-месячного сына пара пока тоже держит в тайне.

Напомним, ранее жених Леси Никитюк вышел на связь с подписчиками и рассказал правду о своей службе. Дмитрий также отметил, что за время полномасштабной войны сильно похудел и у него есть проблемы со спиной.

