Используя эту технику, вы сможете быстро решить эту проблему и продлить срок службы своей одежды.

Очень часто, когда мы носим одежду с застежкой-молнией, со временем и при постоянном использовании она начинает портиться — и тогда приходится чинить её или вовсе заменять.

Однако, как ни странно, существует очень простой способ починить молнию, которая выскочила из направляющих, пишет En La Hora. Для этого нам понадобится всего один предмет, который есть у каждого дома — вилка.

Как самостоятельно поставить бегунок на молнию с помощью вилки

Чтобы исправить проблему, возьмите вилку и поместите бегунок между средними зубцами, убедившись, что он держится прочно и стоит ровно.

Видео дня

После этого возьмите вещь с испорченной молнией и аккуратно совместите края застежки с направляющими бегунка с соответствующей стороны. Затем осторожно потяните вилку вверх — и всё готово.

Другой способ починить молнию за меньше чем пять минут

Можно сделать небольшой надрез между двумя последними зубцами молнии и аккуратно вставить бегунок с этого места.

Наконец, выверните вещь наизнанку и, используя иглу и нитку, сделайте несколько маленьких стежков в том месте, где вы удалили зубец, чтобы закрепить его и предотвратить повторное расцепление.

Другие полезные лайфхаки

Ранее УНИАН сообщал, как отстирать старые пятна от дезодоранта. Белые футболки со следами жирных разводов и черные платья с меловыми пятнами, которые становятся только хуже, чем больше вы пытаетесь их оттереть... кто вообще не сталкивался с подобными проблемами? Однако есть несколько способов это исправить.

Кроме того, мы рассказывали, как сделать так, чтобы замшевая обувь выглядела будто новая. Чаще всего люди выбирают магазинные средства, чтоб убрать пятна, но есть гораздо более щадящие варианты, как почистить замшу.

Вас также могут заинтересовать новости: