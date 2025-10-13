На рынке новых дизельных машин с большим отрывом лидирует Renault Duster.

В сентябре отечественный автопарк пополнился на 5,2 тысячи автомобилей с дизельными двигателями (на 10% меньше, чем в прошлом году). Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Из этого количества 1,1 тыс. единиц оказались новыми (-29%), тогда как еще 4,1 тыс. - подержанными, ввезенными из-за рубежа (-3%).

На рынке новых дизельных машин с очень большим отрывом лидирует Renault Duster.

Самые популярные новые дизельные легковушки:

Renault Duster - 312 единиц;

Toyota Land Cruiser Prado - 121;

Volkswagen Touareg - 99;

Škoda Kodiaq - 74;

Toyota Land Cruiser - 50.

Если говорить об импортированных подержанных дизельных автомобилях, то здесь лидером стала "классика" - модель Renault Mégane, которая традиционно пользуется большой популярностью в нашей стране (и не только).

Самые популярные импортированные подержанные дизельные авто:

Renault Mégane - 313 единиц;

Nissan Qashqai - 310;

Škoda Octavia - 273;

Volkswagen Passat - 228;

Volkswagen Golf - 160.

Дизельные автомобили - что говорят специалисты

По мнению экспертов, машины с дизельными двигателями могут похвастаться некоторыми преимуществами, которые делают их отличным выбором для многих водителей. Однако выбрать оптимальную модель бывает не так просто из-за большого количества авто, представленных на рынке.

Недавно издание What Car? решило помочь водителям и определило лучшие дизельные авто, которые можно купить в этом году. Особое внимание специалисты советуют уделить кроссоверу BMW X7, который может похвастаться отличной шумоизоляцией и высоким уровнем комфорта.

Напомним также, что свой собственный список лучших дизельных авто ранее представил Autocar. Издание поставило на первое место Skoda Superb, который покорил сердца водителей удобством повседневного использования.

