В сентябре отечественный автопарк пополнился на 5,2 тысячи автомобилей с дизельными двигателями (на 10% меньше, чем в прошлом году). Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".
Из этого количества 1,1 тыс. единиц оказались новыми (-29%), тогда как еще 4,1 тыс. - подержанными, ввезенными из-за рубежа (-3%).
На рынке новых дизельных машин с очень большим отрывом лидирует Renault Duster.
Самые популярные новые дизельные легковушки:
- Renault Duster - 312 единиц;
- Toyota Land Cruiser Prado - 121;
- Volkswagen Touareg - 99;
- Škoda Kodiaq - 74;
- Toyota Land Cruiser - 50.
Если говорить об импортированных подержанных дизельных автомобилях, то здесь лидером стала "классика" - модель Renault Mégane, которая традиционно пользуется большой популярностью в нашей стране (и не только).
Самые популярные импортированные подержанные дизельные авто:
- Renault Mégane - 313 единиц;
- Nissan Qashqai - 310;
- Škoda Octavia - 273;
- Volkswagen Passat - 228;
- Volkswagen Golf - 160.
Дизельные автомобили - что говорят специалисты
По мнению экспертов, машины с дизельными двигателями могут похвастаться некоторыми преимуществами, которые делают их отличным выбором для многих водителей. Однако выбрать оптимальную модель бывает не так просто из-за большого количества авто, представленных на рынке.
Недавно издание What Car? решило помочь водителям и определило лучшие дизельные авто, которые можно купить в этом году. Особое внимание специалисты советуют уделить кроссоверу BMW X7, который может похвастаться отличной шумоизоляцией и высоким уровнем комфорта.
Напомним также, что свой собственный список лучших дизельных авто ранее представил Autocar. Издание поставило на первое место Skoda Superb, который покорил сердца водителей удобством повседневного использования.