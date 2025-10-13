Актриса с пользой провела выходные.

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская показала, как провела свои выходные. Вместе с мужем она занялась неожиданным хобби.

Как оказалась, известная украинская актриса - искусная садовница. Вместе с мужем, Виталием Борисюком, она посадила елки возле своего дома.

В своем блоге в Instagram Ольга поделилась видео с процессом посадки деревьев. Звезда не постеснялась взять в руки лопату и самостоятельно посадила несколько маленьких елок. Она отметила, что хотела сделать красивее местный сквер.

"Какая это радость - украшение родного скверика! Как раз золотая осень! Самое время высадить деревца вместе с Виталием", - поделилась она.

Также актриса обратилась к своим соседям, призвав их с уважением относиться к ее работе и беречь природу:

"Берегите окружающую среду! Соседи с собачками, большая просьба - во время прогулки не делать "пи-пи" возле елок, чтобы наши красавицы прижились".

Подписчики поддержали супругов в комментариях, отметив, что они сделали очень полезное дело:

"Молодцы".

"Супер".

"Оля, так вы и соседей агитируйте! Очень нужное и полезное дело - оздоровить парки насаждениями!"

Ранее Ольга Сумская честно призналась, что была вынуждена закрыть собственный бренд одежды. Актриса назвала причину такого решения.

Вас также могут заинтересовать новости: