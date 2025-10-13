Новая линейка смартфонов действительно удивляет автономностью.

Каждый год Apple обещает, что новый iPhone будет ещё дольше работать от батареи, и каждый год все проверяют, правда ли это. Журналисты CNET протестировали всю новую линейку, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и ультратонкий iPhone Air, и результаты получились довольно любопытными.

Главный победитель тестов - iPhone 17 Pro Max. Смартфон с новым чипом A19 Pro и увеличенной батареей выдержал полный день активной работы и при этом остался с запасом заряда. В трёхчасовом тесте CNET, где телефоны стримят видео на полной яркости через Wi-Fi, 17 Pro Max потерял всего 9%, что стало лучшим результатом за всю историю испытаний.

Даже iPhone 17 без приставки Pro показал себя отлично: потерял 11% заряда и обошёл прошлогодние iPhone 15 и 16. А iPhone Air, несмотря на тонкий корпус и сравнительно небольшую батарею в 3149 мАч, тоже продержался день без подзарядки и превзошёл даже флагманские Samsung Galaxy S25. Для сравнения, у прошлогоднего iPhone 16 Pro Max было лишь 4 685 мАч.

iPhone Air - 3 149 мАч

iPhone 17 - 3 692 мАч

iPhone 17 Pro - 4 252 мАч

iPhone 17 Pro Max - 5 088 мАч

Редакторы CNET использовали новые iPhone как основные смартфоны и отмечают, что даже при активном использовании 17 Pro Max и 17 Pro стабильно доживают до вечера с запасом. iPhone 17 выдерживает примерно сутки, а Air оставляет около 20% заряда к ночи.

Кроме того, в iOS 26 появился Adaptive Power Mode - система, которая сама регулирует энергопотребление в зависимости от привычек пользователя. Она начинает работать через неделю после активации и может ещё продлить жизнь батареи.

