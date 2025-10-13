Вице-президент США отметил, что ХАМАС удерживает 20 живых заложников.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС является "замечательным достижением" администрации президента США Дональда Трампа. Такое заявление он сделал в эфире программы ABC News "This Week".

"Мы должны помнить, что это замечательное достижение администрации, которая действительно выбрала нетрадиционный путь в дипломатии. И я думаю, что это главный вывод. Президент США поручил Марко Рубио, Джареду Кушнеру и Стиву Виткоффу (госсекретарь США, зять Трампа, и специальный посланник США на Ближнем Востоке соответственно - УНИАН), по его словам, заключить соглашение, поговорить с арабскими странами Персидского залива, поговорить с Израилем, найти точки соприкосновения и, фактически, найти способ добиться этого", - поделился Вэнс.

Вице-президент США отметил, что ХАМАС удерживает 20 живых заложников. По его словам, их должны освободить в течение следующих 24 часов.

"Мы находимся на пороге настоящего мира на Ближнем Востоке, действительно, впервые в моей жизни", - заверил Вэнс.

Также вице-президент США добавил, что американские военные будут контролировать соблюдение условий перемирия. Тем не менее солдаты США не будут присутствовать непосредственно в Израиле или Газе.

"Это включает в себя все: от обеспечения того, чтобы израильские войска находились на согласованной линии, до обеспечения того, чтобы ХАМАС не нападал на невинных израильтян, делая все возможное для того, чтобы созданный нами мир был устойчивым и долговечным. Но идея о том, что мы будем иметь войска на земле в Газе, в Израиле, - это не входит в наши намерения," - объяснил Вэнс.

Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе. По его словам, это означает, что все заложники скоро будут освобождены.

Кроме того, Трамп добавил, что Израиль отведет свои войска к согласованной линии. Президент США утверждает, что это станет первым шагом к "прочному, длительному и вечному миру".

