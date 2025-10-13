Тесты позволяют начать летно-конструкторские испытания ракеты.

В российском Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности прошли огневые испытания блока первой ступени ракеты "Союз-5". Об этом сообщил "Роскосмос".

"Это завершающий этап наземной отработки", - говорится в официальном сообщении.

Известно, что блок оснащен ракетным двигателем РД-171МВ тягой 800 тонн разработки НПО "Энергомаш", который использует керосин и жидкий кислород.

Во время испытаний было проверено взаимодействие систем первой ступени и двигателя. РД-171МВ отработал 160 секунд. Тесты позволяют начать летно-конструкторские испытания ракеты.

"Союз-5" - справка УНИАН

"Союз-5" является одним из ключевых ракетно-космических проектов современной России. Предполагается, что носитель сможет заменить ракеты-носители среднего и тяжелого классов - от "Союз-2" и "Зенит" до "Протон-М".

Проект нередко подвергают критике. Ранее в компании "S7 космические транспортные системы" заявили, что новая российская ракета является "толстой и тяжелой" версией вышеупомянутой ракеты "Зенит".

В то же время американские специалисты считают, что с точки зрения инноваций "Союз-5" ничем не выделяется. Это обычная одноразовая ракета, которая в отличие от новых ракет не будет возвращаться на землю после запуска.

Ракетно-космические запуски - главное

Напомним, в августе компания SpaceX Илона Маска наконец успешно испытала космическую систему Starship после целой серии неудачных попыток. Корабль вышел на заданную траекторию и сумел выпустить имитаторы Starlink.

В будущем SpaceX хочет получить многоразовую сверхтяжелую ракету-носитель, которая сможет доставлять грузы и людей на околоземные орбиты, а также на Луну и Марс.

Многоразовые ракеты-носители разрабатывают не только в Соединенных Штатах. Недавно прототип такой системы представили европейцы.

