Аналитики говорят, что Кремль ведет войну, где жизнь солдата ничего не стоит.

Россия потеряла более 281 тысячи военных только за первые восемь месяцев 2025 года, согласно документу, который, по данным украинской разведки, содержит утечку российских служебных данных. Как пишет Politico, эти катастрофические потери - цена России за крошечные достижения на фронте.

В нем говорится, что 86 744 солдата погибли, 33 966 - пропали без вести, 158 529 - ранены, а еще 2311 - попали в плен.

Даже российские источники признают масштаб трагедии. Проект Mediazona совместно с BBC подтвердил уже более 134 тысяч имен погибших, признавая, что реальные цифры гораздо выше.

Минимальные достижения - колоссальные потери

Несмотря на тысячи погибших, Россия практически не продвинулась на фронте. По данным аналитиков Frontelligence Insight, документ выглядит достоверным и совпадает с их оценками.

"Цифры соответствуют ожидаемому диапазону", - отметили в группе, подчеркнув, что потери РФ свидетельствуют о безжалостном ведении войны Кремлем.

Украинская военная разведка указывает на впечатляющее соотношение: на одного погибшего приходится лишь 1,3 раненого. Для сравнения - в большинстве современных войн это соотношение составляет 1 к 3, что свидетельствует об отсутствии медэвакуации и полном пренебрежении к жизни солдат.

Миллион потерь с начала вторжения

По оценкам Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной агрессии в 2022 году Россия потеряла более 1 миллиона человек - убитыми, ранеными или пропавшими без вести. В среднем РФ теряет около 1000 солдат ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский в августе отметил:

"Российские потери в три раза больше наших".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что линия фронта выросла на 200 км, а ситуация остается сложной, особенно на Покровском и Добропольском направлениях.

Впрочем, он заверил: "В целом ситуация под контролем".

Вербовка из тюрем и Африки

Россия пытается компенсировать потери любой ценой. По данным Frontelligence Insight, только за первую половину 2025 года контракты с Минобороны РФ подписали более 650 иностранцев из Африки и Ближнего Востока - вдвое больше, чем в прошлом году. Многих из них заманивают фальшивыми обещаниями денег и "небоевых" должностей.

Аналитики считают, что Кремль оказался перед дилеммой - либо объявлять новую волну мобилизации, либо столкнуться с дефицитом живой силы.

На фронте иностранные и российские солдаты сталкиваются с безнадежными условиями: украинские дроны охотятся на отдельных бойцов, артиллерия уничтожает пути снабжения, а бронетехнику почти не используют из-за высокого риска поражения.

По оценкам Frontelligence Insight, только в июне 2025 года Россия потеряла до 10 500 военных, большинство из которых - в так называемых "мясных" штурмах.

"Российские силы, похоже, способны и готовы поддерживать такие темпы потерь, несмотря на незначительный тактический прогресс", - заключает Институт изучения войны (ISW).

Как сообщал УНИАН, украинским защитникам удалось отбросить российских оккупантоввблизи четырех населенных пунктов в Донецкой области, но враг продвинулся в направлении двух.

По данным DeepState, Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахового (Донецкая обл.), Золотого Колодца (Донецкая обл.), Кучерова Яра (Донецкая обл.) и Новопавловки (Донецкая обл.). Враг продвинулся в Кучеровом Яру (Донецкая обл.) и вблизи Шахового (Донецкая обл.)".

В то же время командир 3-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" Андрей Кусков с позывным "Цезарь" рассказал, что российские оккупанты не могут начать штурм Купянска из-за логистических проблем. Российские силы вынуждены действовать с плацдарма, отрезанного от основных сил рекой Оскол.

