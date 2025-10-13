Некоторые растения, несмотря на свою красоту, вытесняют другие, вредят окружающей среде и даже угрожают пожарами.

Некоторые популярные декоративные растения садоводы не советуют высаживать возле дома, поскольку они быстро распространяются, повреждают экосистемы и увеличивают риск пожаров. Это так называемые инвазивные растения, пишет martha stewart.

Инвазивные растения обычно завезены из других регионов и, разрастаясь, они наносить вред экосистемам или экономике. В случае экосистем это новое растение конкурирует за ресурсы, а также лишает пищи или среды обитания представителей местной дикой природы. Оно также может не подходить местным опылителям, которые, как правило, специализируются на нескольких видах цветов.

Прежде чем покупать растение для своего ландшафтного дизайна, профессор биогеографии и пространственной экологии из Университета Массачусетса Бетани Брэдли советует поискать его название вместе со словом "инвазивный".

"Если вы получите кучу результатов, стоит избегать этого вида", - советует Брэдли.

Издание назвало 10 растений, которые не стоит высаживать на территории дома из-за их инвазивности.

1. Бамбук

Большинство из нас считает бамбук экологически чистым материалом. А в своих родных тропических и субтропических регионах он играет важную роль в хранении углерода и является материалом для мебели, напольных покрытий, бумаги и тому подобное.

Но если его высаживать на других территориях, он становится инвазивным, вытесняя существующую растительность и распространяясь под землей через корневища. Он наносит вред насекомым и дикой природе, для которых вытесненные местные растения являются источниками пищи и местом убежища.

"Бамбук также очень быстро растет и прекрасно распускает побеги, попадая во двор соседа, а затем в экосистемы. Я бы избегал любых видов бамбука", - предостерег Брэдли.

2. Барбарис

Барбарис, который иногда выращивают для создания декоративных живых изгородей, является инвазивным. К тому же он распространяет черную стеблевую ржавчину - болезнь, которая угрожает выращиванию пшеницы.

Барбарис дает обильные семена, которые легко прорастают и распространяются. Сами же кусты образуют плотные стены, которые ограничивают движение животных и вытесняют другую растительность. А его густые листья также привлекают клещей.

3. Жарновец вениковой

Высококонкурентные и быстрорастущие кустарники образуют густые насаждения, которые вытесняют другие растения, блокируют движение диких животных и создают пожарную опасность.

"Они красивые, но дают много семян. И если они покинут ваш ландшафт или если вы находитесь вблизи дикой местности, они могут очень быстро распространиться на дикие земли и стать инвазивными", - говорит заместитель директора по вопросам комплексной борьбы с вредителями Калифорнийского университета Кари Виндбил-Рохас.

4. Бересклет

Бересклет, который часто сажают для живых изгородей, тоже инвазивный. Она дает много семян, которые затем птицы разносят по лесам, лесистым местностям, впоследствии там образуются густые заросли, вытесняя местную растительность.

5. Пеннисетум (фонтанная трава)

Семена этой декоративной травы легко переносят ветер, вода, животные и транспортные средства. Быстро вытесняя другие виды, она лишает жизненно важной пищи и среды обитания для лягушек, жаб, жаб и других диких животных. Она также является легковоспламеняющейся, поэтому значительно увеличивает опасность пожаров.

6. Ковыль тончайший

Ковыль тончайший тоже занесен в список инвазивных видов.

"Он очень быстро приживается и быстро растет, поэтому людям нравится. Но потом он быстро распространяется и может способствовать пожарной опасности", - говорит Виндбил-Рохас.

Это растение к тому же вредно для животных, находящихся на выпасе.

7. Мискант китайский

Он также известен как зебра и китайская серебристая трава. Ветер разносит его семена, которые проникают на обочины дорог, лесные поляны, поля и другие территории.

8. Кортадерия Селло (пампасная трава)

Это растение легко захватывает территории. Между тем его острые листья крайне нежелательны как пища и укрытие для птиц и других диких животных и даже могут нанести им вред.

"Одно соцветие или шлейф пампасной травы может давать 100 000 семян в год. И их может разносить ветер за 20 миль", - говорит Виндбил.

9. Барвинок

Трудно поверить, что нежный барвинок является инвазивным растением. Даже небольшой фрагмент растения или корня, перенесенный водой, может прижиться и превратиться в массивный плотный ковер, который подавляет другие растения и ухудшает среду обитания животных. Также известно, что он является носителем бактерии, которая вызывает болезнь Пирса - смертельно опасную для виноградной лозы.

10. Айлант самый высокий (китайский ясень, дерево небес)

Это растение потеряло популярность из-за своего неконтролируемого распространения и неприятного запаха.

Он распространяется через семена и ползучие корневые системы, которые дают обильные побеги, создавая густые заросли, вытесняющие местные виды и повреждающие тротуары и фундаменты зданий.

Он также выделяет в почву химическое вещество, подавляющее рост других растений. Кроме того, айлант самый высокий является домом для пятнистой фонарной мухи, которая повреждает фруктовые и декоративные деревья, виноградную лозу, овощи и зерновые культуры.

Ранее УНИАН рассказывал о 5 деревьях, от которых больше хлопот, чем пользы, и поэтому их не желательно выращивать во дворе, даже при том, что они красивые, обогащают воздух кислородом и создают тень. Речь идет о сумах уксусный, лавровишне, черном орехе, плакучей иве, дубе обыкновенном.

