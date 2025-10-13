Одной из причин является абсолютная непредсказуемость самого Трампа.

Переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию до сих пор не принесли никаких результатов, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа, и на это есть две основные причины. Первая из них - это позиция России, а вот вторая - абсолютная непредсказуемость самого Трампа. Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-президент ПАСЕ Дон Туиг.

"Мы видели на примере российской власти и президента Путина в частности, что в прошлом, когда он создавал какую-то проблему или ситуацию, то впоследствии казалось, будто он находит какое-то решение, которое дает ему то, что он хочет, и все говорят: "О, какой он хороший человек"", - отмечает он.

В то же время, говорит Туиг, непредсказуемость Трампа тоже является очень большой проблемой.

"Это большая проблема, потому что никто не может понять, чего именно хочет президент Трамп. В один день он говорит: "О, будут тарифы на это", на следующий день - их нет. Один день он говорит: "Да, я могу договориться с Путиным", а потом не может. Потом говорит, что будет работать над решением проблемы, и не делает этого. Поэтому, по моему мнению, сейчас чрезвычайно сложно иметь дело с американским президентом и его администрацией, потому что непонятно, что он хочет делать", - говорит вице-президент ПАСЕ.

Он считает, что Трамп действительно хочет завершения конфликта, но сомневается, что он действительно предан идее независимой Украины.

"Мы просто не можем быть уверены. Сегодня он хочет вернуть все ваши земли, завтра - заставляет идти на уступки. Поэтому я не думаю, что он серьезно вовлечен в мирный процесс. Я думаю, это "для галочки". Если будет мир - то это он "принес мир в Украину"", - заключает вице-президент ПАСЕ.

Дональд Трамп - последние заявления

Президент США Дональд Трамп не исключил, что решит передать Украине ракеты Tomahawk.

"Украина очень нуждается в ракетах Patriot. Они хотели бы получить ракеты Tomahawk. Посмотрим", - сказал президент США.

При этом, он не исключил, что ему придется поговорить об этом с Путиным, поскольку его решение о передаче ракет Украине может привести к еще большей эскалации ситуации.

"Я могу поговорить с ним. Я могу сказать: "Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им Tomahawk", - заявил Трамп.

