Продать доллар можно в среднем по курсу 41,35 грн, а евро - 47,98 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 13 октября, вырос на 13 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,35 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,98 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,57 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,43 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,70 грн/евро, а курс продажи - 48,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 13 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 9 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,11 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на валютном рынке продолжается период относительного затишья, и следующая неделя не станет исключением. В течение 13-19 октября основные колебания доллара будут происходить в диапазоне 41,2-41,6 гривни, что по-прежнему в среднем на 1-1,5% ниже "стартового" курса 2025 года.

