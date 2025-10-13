В понедельник, 13 октября, в большинстве областей Украины пройдут небольшие дожди, солнца станет меньше и немного снизится температура. Во многих областях днем будет всего +8°...+11° и лишь на юге страны температура поднимется до +14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Тернополе 13 октября ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +5°...+13°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черкассах сегодня будет ночью +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+13°.
- В Одессе 13 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +14°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +7°, днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +4°, а днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+14°, небольшой дождь.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +10°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +10°.
13 октября - праздник, приметы погоды
13 октября - мученика Карпа. По приметам, если облака быстро плывут, скоро будет сильный дождь.