На протяжении более десяти лет Польша готовилась к худшему сценарию — стать передовой линией обороны в возможной войне между Россией и Западом. Учитывая растущую агрессию России в Европе, польские военные стратеги активно укрепляли вооружённые силы страны, превратив Польшу в 2024 году в самую крупную европейскую армию в составе НАТО.

В этом году Варшава увеличила военные расходы до 4,7% от ВВП — это самый высокий показатель среди всех членов альянса, пишет The Wall Street Journal. Масштабные многомиллиардные закупки сделали Польшу одним из крупнейших покупателей американского оружия.

Сообщается, что полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году и последующие шаги по проверке стойкости НАТО лишь подтвердили то, о чем Польша предупреждала долгие годы: Россия при Путине стремится восстановить своё традиционное влияние в Восточной Европе.

"Влияние" России на Польшу

Польша веками страдала от российского господства. Журналисты пишут, что каждый школьник знает, как в XVIII–XIX веках крупные европейские державы, включая Россию, делили Польшу между собой, временно стирая её с карты. Во время Второй мировой войны Великобритания и Франция не смогли предотвратить нацистское вторжение, несмотря на договоры о взаимной обороне. Когда вслед за Гитлером пришли советские войска, это обернулось для Польши полувеком под пятой Москвы.

Современные действия России против Украины и Европы снова вызывают у польских политиков тревогу — они чувствуют, что страна вновь может оказаться под ударом. На этот раз Польша намерена быть готовой.

"Это наша война. Мы решили вооружить Польшу и провести масштабную модернизацию польской армии", — заявил премьер-министр Дональд Туск на Варшавском форуме безопасности в сентябре.

Военные расходы Польши вызывают одобрение как у соседей по восточному флангу НАТО, так и у президента США Дональда Трампа, который хочет, чтобы Европа больше заботилась о собственной безопасности. На встрече с новым президентом Польши Каролем Навроцким Трамп выразил Варшаве поддержку, которую он не часто оказывает другим европейским странам.

Агрессия России против НАТО

Позиция России в отношении НАТО остается двусмысленной. В конце прошлого года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская армия должна быть готова к конфликту с альянсом. Однако на том же заседании Путин "остудил накал", заявив, что Запад сам пугает своё население рассказами о "российской угрозе". Недавно он назвал идею нападения России на НАТО "абсурдом" и посоветовал Европе заняться своими проблемами — миграцией и ростом насилия — прежде чем искать повод для конфликта с Россией.

Тем не менее Кремль призвал Трампа вывести войска и вооружение НАТО из Центральной и Восточной Европы — до позиций, на которых они находились до расширения альянса в 1999 году. Аналогичное требование Москва выдвигала и бывшему президенту США Джо Байдену перед началом вторжения в Украину.

"Стратегия России заключается в попытке возродить Советский Союз. И это ставит Польшу в перекрестие прицела", — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Как Польша начала готовиться к войне

Польша решила готовиться к новому возможному конфликту после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала войны на Донбассе.

Пока большая часть Европы надеялась, что на этом российская агрессия закончится, польские стратеги целый год анализировали худшие сценарии и разработали масштабную программу реформ армии — увеличивая численность войск и усиливая их оснащение.

"Остальная Европа ждала, пока кто-то сделает первый шаг. В итоге мы ушли вперёд не только от других стран восточного фланга, но и от большинства государств НАТО в Европе", — вспоминает бывший заместитель министра обороны Польши, руководивший стратегическим оборонным обзором, Томаш Шатковский.

Сегодня в польской армии служит более 210 000 человек — это третий показатель в НАТО после США и Турции. Первым новым подразделением, созданным после реформ 2018 года, стала 18-я механизированная дивизия, находящаяся в состоянии постоянной боевой готовности. Ещё две аналогичные дивизии находятся в стадии формирования. Кроме того, Польша создала территориальные силы обороны, насчитывающие десятки тысяч резервистов.

Обучение стало приоритетом. В прошлом месяце 30 000 военнослужащих, включая бойцов 18-й дивизии, а также американские и нидерландские подразделения, приняли участие в месячных учениях под названием Iron Defender ("Железный защитник"). Польские войска тренировались как на старом, так и на новейшем вооружении: американских танках Abrams, южнокорейских реактивных системах залпового огня и польской версии американского комплекса HIMARS.

СМИ пишет, что вооружение Польши становится всё современнее. Значительная часть заказанного за последние годы оборудования уже поступила, а впереди — еще больше. Польша закупила американское оружие на сумму около 50 миллиардов долларов, став крупнейшим покупателем США в 2023–2024 годах.

География играет ключевую роль

Польша имеет общую границу не только с российским Калининградом, но и с Беларусью — близким союзником Москвы, уже глубоко встроенным в российскую оборонную инфраструктуру, говорится в материале. Россия фактически контролирует белорусское воздушное пространство, а железные дороги позволяют быстро перебросить войска к польской границе. Кроме того, в Беларуси якобы размещены российские тактические ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

"В случае кризиса защита стран Балтии будет зависеть от способности польской армии, при поддержке США, действовать против Калининграда и Беларуси", — отметил Шатковский. А оперативный командующий вооружённых сил генерал Мацей Клиш подчеркнул, что в случае войны Польша будет крайне загруженной страной: армия мобилизуется, экономика мобилизуется, но придется готовиться еще и к тому, что через территорию Польши будет проходить НАТО.

