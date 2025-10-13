Новый зенитно-ракетный комплекс сочетает в себе мобильность и дешевизну.

Китай представил новую легкую систему ПВО Yitian на базе полноприводного автомобиля Yema. Об этом пишет Defence Blog.

Разработка государственной корпорации NORINCO предназначена для эффективного уничтожения целей, летящих на низкой высоте, таких как вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

ЗРК Yitian сочетает защищенный бронированный отсек для экипажа с пусковыми модулями, адаптированными для ракет TY-90. Система создана с акцентом на высокую маневренность и способность быстро развертываться в сложных условиях, таких как пересеченная местность или прибрежные зоны, где громоздкие комплексы ПВО менее эффективны.

Видео дня

По заявлению NORINCO, ЗРК Yitian оптимально подходит для защиты в условиях сложного рельефа или густонаселенных районов, где ключевыми факторами являются компактность и оперативность.

Система отличается минимальными требованиями к экипажу - всего два оператора. Управление осуществляется через интуитивно понятный цифровой интерфейс с использованием джойстиков, что значительно упрощает обучение персонала и обеспечивает эффективное функционирование даже в стрессовых ситуациях.

Зенитные ракеты TY-90, которыми оснащен Yitian, изначально были созданы для боевой авиации, но были адаптированы для наземного запуска. Боевая часть ракеты весом примерно 3 кг способна уничтожать вертолеты или дроны одним попаданием. Система наведения ракет позволяет перехватывать цели, приближающиеся с любого направления, обеспечивая всестороннюю защиту.

NORINCO не скрывает намерения экспортировать свой ЗРК в страны, которым нужна доступная, мобильная и эффективная система ПВО для действий в сложных условиях.

Другие новости из мира вооружений

Как писал УНИАН, россияне похвастались новым дроном-камикадзе под названием "Клин", который, как заявляется, способен самостоятельно находить цели и атаковать их на расстоянии до 120 километров. Масса боевой части "Клина" составляет 5 кг.

Также мы рассказывали, что Северная Корея показала на параде свой "аналог" американской системы залпового огня HIMARS. Калибр северокорейского аналога реактивной системы пока неизвестен.

Вас также могут заинтересовать новости: