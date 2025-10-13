В течение суток российские оккупанты нанесли 570 ударов по 18 населенным пунктам области.

В Пологовском районе Запорожской области два человека погибли, а еще двое получили ранения в результате атаки дрона. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Ивана Федорова, начальника Запорожской областной военной администрации.

Он напомнил, что 12 октября враг в селе Новопавловка Ореховской громады Пологовского района атаковал беспилотником автомобиль. 32-летний водитель погиб на месте.

В результате удара ранения тогда получили три человека: пострадал 36-летний мужчина - брат погибшего, также ранены были две сестры - 17 и 19 лет.

Видео дня

В то же время утром сегодня, 13 октября, Федоров заявил, что в результате атаки дрона в Пологовском районе два человека погибли, еще двое - ранены.

В целом в течение суток российские оккупанты нанесли 570 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. Поступило три сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных построек и автомобилей.

Удар по Украине 13 октября - подробности

Как сообщал УНИАН, ночью 13 октября российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по Одесской области. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на складах с текстильной продукцией (тканями, одеждой, обувью и т.д.) и швейным оборудованием на площади более 5 тысяч квадратных метров. Также сгорел один автомобиль.

По состоянию на 08:00 ликвидация последствий вражеской атаки продолжалась. Было повреждено с последующим возгоранием четыре складских помещения. Пострадал 60-летний мужчина, его доставили в больницу.

Вас также могут заинтересовать новости: