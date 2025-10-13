Ученые выяснили, что секрет долголетия паука - в его образе жизни.

Паук №16 - это кличка самки вида Gaius villosus, которая вошла в историю благодаря тому, что прожила рекордные 43 года. Это самый длинный зафиксированный наукой возраст паука, пишет indiandefencereview.com.

Отмечается, что изучение жизни Паука №16 в дикой природе Западной Австралии дало ученым уникальные знания о мигаломорфных пауках, их поведении и экосистемах. Это удивительное долголетие ученые описали в долговременном исследовании, опубликованном в журнале Pacific Conservation Biology.

Видео дня

Интересно, что, несмотря на свой возраст, паук погиб не от старости, а из-за паразитической осы, и это свидетельствует о хрупком балансе жизни в природе.

История Паука №16 стартовала в 1974 году, когда биолог Барбара Йорк Мейн начала долгосрочное исследование в заповеднике Норт-Бангулла вблизи Таммина, на юго-западе Австралии. Ее целью было изучить динамику популяции и поведение пауков-пастухов (trapdoor spiders).

Большинство других пауков в исследовании не прожили долго, а вот самка, известная как Паук №16, превзошла все ожидания и установила мировой рекорд.

"Насколько нам известно, это самый старый паук в мире, а его долгая жизнь позволила нам глубже исследовать поведение и популяционную динамику пауков-пастухов", - рассказала биолог Лианда Мейсон из Школы молекулярных и биологических наук.

Секрет долголетия паука

Мейн пришла к выводу, что секрет долголетия этого паука - в образе жизни. Этому способствовали, в частности, проживание в нетронутых природных кустарниках, малоподвижность и очень низкий метаболизм.

Ученые рассказали, что пауки-пастухи, в отличие от более подвижных видов, проводят всю жизнь в одной норе. Их малоподвижность позволяет экономить энергию и избегать многих рисков.

"Мы выяснили, что длительная жизнь пауков-пастухов обусловлена их биологическими особенностями - проживанием в нетронутой среде, оседлым образом жизни и низким метаболизмом", - пояснила Мейсон.

Паук №16 находился в изоляции и выживал благодаря добыче, которая случайно приближалась к норе. При этом он не охотился активно, а полагался на маскировку и терпение - стратегию, обеспечившую чрезвычайную продолжительность жизни.

От чего погиб паук

Несмотря на уникальное долголетие, история Паука №16 завершилась трагически. В 2016 году ученые обнаружили, что крышку его норы пробила паразитическая оса. Она отложила яйца в тело паука, а личинки впоследствии съели его изнутри.

"Последний раз Паука №16 видели живым за полгода до этого. Его смерть стала напоминанием, что даже самые выносливые создания не застрахованы от опасностей природы", - говорится в статье.

Отмечается, что жизнь Паука №16 - это история о выживании, постоянстве и гармонии с природой. Он прожил 43 года, потребляя минимум ресурсов и не нарушая баланса окружающей среды. Ученые считают, что образ жизни паука может служить вдохновением для людей в стремлении к экологической устойчивости.

"Когда мы строим мир с использованием устойчивых технологий и совершенствуем управление природными ресурсами, мы можем вдохновляться примером древнего паука и богатым биоразнообразием, которое он олицетворял", - подытожила Мейсон.

Другие новости о пауках

Ранее УНИАН рассказывал об одном из самых странных пауков в мире - верблюжьем пауке (сольпуге), который может достигать в длину 15 сантиметров и имеет огромные челюсти. Отмечалось, что верблюжьи пауки, несмотря на свое название, не являются пауками, а паукообразными. Они встречаются на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.

Также мы писали, что в Одесской области исследователи встретили нового ядовитого паука. Речь идет о хеиракантиуме, или желтосумом пауке, которого удалось увидеть в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Ареал его охватывает субтропики Средиземноморья, но недавно он "дошел" и до Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: