Недавно обнаруженное в Китае месторождение золотой руды можно назвать "сверхгигантским". Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Китайские эксперты утверждают, что оно может быть крупнейшим месторождением любого драгоценного металла, а не только золотой руды, из существующих на сегодняшний день. Они оценивают запасы "сверхгигантского" месторождения в провинции Хунань в 1100 тонн.

По данным китайских СМИ, группа геологов обнаружила более 40 золотых жил с запасами около 330 тонн золотой руды, залегающих на глубине 2000 метров под золотым месторождением Вангу в уезде Пинцзян. Однако 3D-моделирование опровергает эту цифру, показывая, что на глубине 2900 метров может находиться до 1100 тонн золота. Если модели точны, общая стоимость месторождения может составить около 83 миллиардов долларов.

Отмечается, что добавило веса находке сообщение о том, что новое открытие содержит 138 граммов золота на тонну руды - высокая концентрация, нечасто встречающаяся в золотодобыче. Чэнь Жулинь, эксперт по разведке руды Геологического управления провинции Хунань, заявил:

"Многие пробуренные керны горных пород показали наличие видимого золота".

Важно, что если цифра в 1100 тонн верна, это делает новое открытие крупнейшим золотым рудником в мире, превосходящим даже южноафриканский золотой рудник South Deep с его 1025 тоннами золота. Замыкают пятерку крупнейших золотоносных рудников мира рудники в Индонезии, России, Новой Гвинее и Чили. Золотые рудники Carlin Trend и Cortez, расположенные в Неваде, занимают шестое и десятое места в мире.

Интересно, что исторически в мире было добыто 233 000 тонн золота, и всё это до сих пор существует в той или иной форме, и две трети этой добычи были произведены с 1950 года.

Китай, уже являющийся крупнейшим в мире производителем золота, на долю которого приходится около 10% мировой добычи, сильно зависит от этого металла, потребляя примерно в три раза больше золота, чем добывает ежегодно. Столь высокие темпы добычи вынуждают страну закупать такое количество золота у других стран, что она также является крупнейшим мировым импортёром этого ценного металла. Это новое открытие вызвало тревогу на мировых рынках золота, в результате чего цена на золото значительно выросла.

По словам заместителя руководителя бюро Лю ​​Юнцзюня, при бурении скважин на периферии участка были обнаружены дополнительные залежи золотой руды.

Открытие новых месторождений в мире

Неданов в Аргентине обнаружили крупнейшее за последние три десятилетия месторождение золота, серебра и меди. Это монументальное месторождение, стоимостью около 337 миллиардов долларов, расположенное в горном районе провинции Сан-Хуан, открывает новые возможности и ставит новые задачи перед экономикой страны.

