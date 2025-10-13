В спасательной операции были задействованы Болгария, Турция и Румыния.

В Черном море затонуло грузовое судно "Eileen", которое направлялось из Турции в Украину. Как сообщает maritime.bg, это произошло в воскресенье, 12 октября, примерно в 140 морских милях (260 километрах) к востоку от Варны. Грузовое судно подало сигнал бедствия чуть позже 13:00.

По данным Министерства транспорта Болгарии, в Морской спасательно-координационный центр (МРКЦ) - Варна при Главном управлении аварийно-спасательной деятельности Морской администрации поступило сообщение о судне, которое держало пробоину в борту, через которую проникает вода.

"Сразу после получения сигнала МРКЦ начал спасательную операцию. По предварительной информации, судно получило крен, и экипаж не мог самостоятельно справиться с ситуацией. В район инцидента направили пограничный катер из Болгарии, судно из Румынии, вспомогательный корабль из Турции, который находился неподалеку, а также вертолет Военно-морских сил Болгарии", - пишет издание.

Также отмечается, что сигнал бедствия был получен из Украины Морским спасательно-координационным центром Анкары. В район происшествия направили снабженческое судно MURAT ILHAN, которое участвует в работах на газовых месторождениях Турции в Черном море. Это судно, дежурившее возле турецкого газового месторождения в блоке "Сакарья", находилось примерно в 20 морских милях от места крушения "Eileen". По данным Maritime.bg, MURAT ILHAN прибыло на место и обнаружило два спасательных плота со всеми 10 моряками судна "Eileen", которое на тот момент уже затонуло.

"Украинские члены экипажа были живы в спасательных плотах", - сообщили в Береговой охране Турции.

Поздно вечером в воскресенье пресс-служба Военно-морских сил Болгарии сообщила, что в район происшествия отправлен вертолет. В ВМС отметили:

"Во время совместных координированных действий вертолета и турецкого судна MURAT ILHAN найдены и локализованы два спасательных плота, экипаж из 10 украинских моряков поднят на борт турецкого корабля. После проверки состояния их здоровья не возникло необходимости в эвакуации по воздуху с помощью вертолета ВМС Болгарии, который оставался в районе до завершения спасательной операции".

В публикации говорится, что судно "Eileen" вышло из турецкого порта Бартын и направлялось в Украину. Причины аварии пока неизвестны.

"Eileen" - грузовое судно, построенное в 1993 году. Им управляла компания, базирующаяся в Одессе. Последняя инспекция судна проведена в Измаиле (Одесская область), во время которой обнаружили пять несоответствий по стандартам BSMoU. Ранее из-за выявленных нарушений судно задерживали в июле в Поти (Грузия), в июне - в Астакосе (Греция), а также в марте - в Тузле (Турция).

Аварии судов в Черном море

Как писал УНИАН, в 2023 году турецкое грузовое судно Kafkametler с 12 членами экипажа на борту во время шторма затонуло у черноморского побережья Турции. Капитан успел сообщить, что судно дрейфует к волнорезу у Эрегли в провинции Зонгулдак на северо-западе Турции. Предварительно считалось, что судно затонуло после столкновения с волнорезом. Сообщалось, что найдено тело одного из матросов.

