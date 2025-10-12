Такие предметы лучше хранить в сухом помещении.

Люди проводят достаточно много времени в ванной комнате, готовясь утром к новому дню или сну. Также в этой комнате хранится много вещей, однако не все эти предметы можно там держать. Как пишет bob vila, эти вещи могут добавить беспорядка, повредиться от тепла или влаги, испортить столешницу или даже упасть в сливное отверстие раковины и потеряться навсегда.

Поэтому эксперты назвали пять предметов, которые никогда не стоит оставлять на столешнице в ванной комнате.

Зубные щетки

Профессиональный организатор дома Лори Бейли говорит, что лучше не хранить зубную щетку или любые предметы для ухода за ротовой полостью на столешнице в ванной комнате, особенно если они не накрыты.

"Ванные комнаты - это влажные помещения с высокой посещаемостью, и каждый раз, когда смывается унитаз, микроскопические частицы могут попадать в воздух и оседать на соседних поверхностях", - объяснила она.

Поэтому Бейли советует хранить стоматологические инструменты в закрытом шкафу или ящике, чтобы они оставались чистыми и защищенными.

Ювелирные изделия

Самая большая проблема в хранении таких предметов в ванной комнате заключается в риске их падения в раковину или на пол, отметила профессиональный организатор дома.

"Кроме того, воздействие воды может ослабить крепления драгоценных камней, а влажность может вызвать потемнение, особенно серебряных или бижутерийных изделий. Гораздо лучшим решением будет хранить украшения в закрытом ящике шкафа или найти красивую декоративную шкатулку для украшений, чтобы хранить свои особенные вещи как можно дальше от ванной комнаты", - рекомендует Бейли.

Инструменты для укладки волос

Главной причиной, почему не стоит хранить такие приборы в ванной комнате, является безопасность.

"Они могут стать причиной пожара, если случайно оставить их включенными", - предупредила эксперт.

Также эти инструменты могут повредить вашу столешницу, ведь сильный нагрев может привести к обесцвечиванию или обгоранию поверхности. Кроме того, влага может со временем испортить приборы для укладки волос, если их оставить на открытом воздухе. Еще одной причиной являются длинные шнуры этих инструментов, которые могут добавить нежелательного беспорядка.

"Они громоздкие, имеют тенденцию запутываться и делают ваше пространство очень хаотичным. Я всегда рекомендую отключать инструменты для укладки волос от сети после использования и хранить их должным образом в органайзере под раковиной", - добавила Бейли.

Косметика

Если вы оставляете косметику и кисточки на столешнице, то пыль, бактерии и влага могут со временем их испортить.

"Ванные комнаты - это помещения с высокой влажностью, а чрезмерная влага может нарушить состав косметических средств, сократить срок их годности и привести к размножению бактерий, особенно в кремах и пудрах", - отметила эксперт.

Также эти микробы могут попасть на ваше лицо, в результате чего возникнут высыпания на коже.

"Лучшими вариантами хранения является использование прозрачных герметичных вкладок для ящиков или косметического ящика, который хранится в туалетном столике под раковиной, в ящике или шкафу. Также хорошо подходят портативные косметички и футляры. Хранение косметики и кисточек подальше от столешницы также помогает уменьшить беспорядок", - подчеркивают в bob vila.

Лекарства

Эксперты призывают никогда не оставлять таблетки и другие виды лекарств на столешнице ванной комнаты. Также тепло и влажность могут повлиять на надежность лекарств.

"Ванная комната далеко не идеальное место для хранения лекарств. Многие лекарства теряют эффективность, если их хранить во влажных, теплых помещениях, таких как ванная комната", - объяснила Бейли.

Поэтому специалист советует хранить лекарства в прохладном, сухом месте, таком как шкаф для белья или кухонный шкаф.

