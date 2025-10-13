Компания смогла наладить более эффективное производство шарниров.

Apple решилась на выпуск складного iPhone, и, судя по свежим утечкам, цена может окажется ниже, чем изначально предполагалось.

По данным источников инсайдера Минг-Чи Куо, цена на основной элемент конструкции - шарнир - снизится с прежних 100-120 долларов до примерно 70-80 долларов после выхода устройства в массовое производство. Это даст компании возможность немного уменьшить стоимость гаджета для покупателей.

Производством шарниров займётся совместное предприятие Foxconn и Shin Zu Shing. Вместе компании обеспечат около 65% всех заказов Apple, оставшиеся 35% достанутся Amphenol. Такая схема даст Apple плотный контроль над качеством ключевой детали смартфона, ведь именно от шарнира зависит долговечность "раскладушки".

По данным инсайдеров, к 2027 году к проекту может присоединиться и Luxshare-ICT, что, вероятно, приведёт к дальнейшему падению цен на шарниры и усилению конкуренции среди поставщиков.

Если верить слухам, первый складной iPhone Apple планирует выпустить в 2026 году. Устройство получит 7.8-дюймовый внутренний дисплей и 5.5-дюймовый внешний.

Ранее мы рассказывали, что раскладной iPhone получит уникальную комбинацию материалов корпуса. Как сообщил надежный источник, Apple будет использовать в устройстве комбинацию титана и алюминия.

