Они будут базироваться на Гавайях, начиная с середины 2028 года.

Американская военная база в Перл-Харборе на Гавайях готовится принять три новейших эсминца класса Zumwalt, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, а также до трех атомных подводных лодок класса Virginia, пишет Naval News.

Издание отмечает, что этот шаг является значительным перебазированием боевых сил ВМС США для потенциальной войны с Китаем.

Сообщается, что на базе Перл-Харбор-Хикам продолжаются скоординированные усилия по модернизации с целью привести инфраструктуру в соответствие с требованиями размещения большого количества новых кораблей и подводных лодок, которые будут базироваться на Гавайях, начиная с середины 2028 года.

При этом согласно документам, которые проанализировало Naval News, строительные работы направлены на подготовку причального пространства и возможностей сухого дока для базирования и ремонта эсминцев класса Zumwalt и ударных подводных лодок класса Virginia.

Два эсминца класса Zumwalt сейчас модернизируются для гиперзвуковых ракет обычных ракет быстрого удара (CPS) ВМС США. Ожидается, что третий корабль в 2026 году прибудет в Huntington Ingalls Industries в Паскагуле, штат Миссисипи, для модернизации.

Все три корабля получат новый комплекс радиоразведки, новую военно-морскую платформу передачи данных и интеграцию SM-6 для обеспечения возможностей противовоздушной обороны.

Перл-Харбор также планирует получить еще несколько ударных подводных лодок класса "Вирджиния". Подводные лодки класса Block V Virginia смогут развернуть в общей сложности 28 дополнительных крылатых ракет Tomahawk или 12 гиперзвуковых ракет быстрого удара.

"При наличии на Гавайях к 2030 году не менее пяти кораблей и подводных лодок, оснащенных системой CPS, большая часть основных срочных ударных сил ВМС США будет готова к выдвижению в Китай в военных сценариях, что сократит время транзита в Индо-Тихоокеанский регион на несколько дней по сравнению с кораблями и подводными", - отмечают в Naval News.

Американский флот - новости

ЗМы сообщали, что в Соединенных Штатах механики и технический персонал ВМС вынуждены разбирать на детали истребители F/A-18 и атомные подводные лодки Virginia, чтобы поддерживать другие единицы техники. Причиной этого являются задержки от производителей и патентные ограничения, которые блокируют самостоятельное обслуживание.

Также ранее сообщалось, что военный корабль ВМС США впервые присоединился к новой миссии НАТО в Балтийском море, целью которой является защита важнейших подводных инфраструктур от диверсий. Ракетный эсминец USS Bulkeley начал патрулировать в регионе.

