Уже 15 августа президент США Дональд Трамп собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Перед саммитом американский лидер провел телефонную конференцию с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой озвучил требования Москвы.

Трамп озвучил позицию России своим союзникам

Европейский дипломат из Киева и высокопоставленный украинский чиновник сообщили The New York Times, что Трамп озвучил союзникам условия России для прекращения огня против Украины. По их словам, одним из главных условий является территориальный обмен между Украиной и РФ, который практически не предусматривает уступок со стороны Москвы.

Также источники рассказали журналистам, что Трамп пообещал союзникам попытаться заключить соглашение о мире с Путиным. Тем не менее для Украины есть и минусы от дипломатии американского лидера.

В издании подчеркнули, что Трамп настаивает на обмене территориями между Украиной и РФ, что является неприемлемым для Киева. Более того, встреча с Путиным даст российскому диктатору шанс выйти из дипломатической изоляции.

Кроме того, Зеленский неоднократно говорил о том, что все решения по Украине должны решаться только при участии нашей страны, напомнили в издании. Также он предупреждал, что Россия может попытаться обмануть США и Украину.

Чтобы сохранить место за столом переговоров и прямо влиять на мирный процесс, Украина прибегла к тактике, отточенной за более чем три года войны - мобилизация партнеров посредством неоднократных закулисных звонков и встреч. В издании отметили, что Украина в значительной степени опирается на своих европейских союзников, чтобы сформировать единый фронт и донести свою позицию до администрации Трампа.

"Цель состояла в том, чтобы выработать общую позицию с европейцами и найти способ донести ее до Трампа. Европейцы оказали Украине очень полезную помощь в возвращении за стол переговоров", - сказал журналистам директор североамериканской программы украинской исследовательской группы Ukrainian Prism Александр Краев.

Чего хочет Россия

Первой задачей Украины было точно определить, чего именно хочет Россия для прекращения войны. По словам собеседников издания, Трамп высказался довольно расплывчато, не уточнив, какие именно территории могут быть обменены.

Речь может идти о крупных территориях, таких как часть Донбасса в обмен на оккупированные Россией земли на юге, или о более мелких стратегически важных объектах, таких как Запорожская АЭС, в обмен на определенный украинский город.

Источники поделились с журналистами, что Зеленский поручил своим ближайшим помощникам прояснить ситуацию. Еще 7 августа они провели телефонную конференцию с европейскими коллегами и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который получил предложение Москвы во время встречи с Путиным в Москве на прошлой неделе. Тем не менее, по словам европейского дипломата из Киева, объяснения Уиткоффа были неясными.

Из-за неточных объяснений спецпосланника Трампа понадобился еще один телефонный разговор. По его итогам стало известно, что Россия не собирается отказываться от каких-либо территорий, а лишь требует, чтобы Украины отдала земли, которые она удерживает на Донбассе, в обмен на прекращение огня, которое заморозит текущие линии фронта.

"Путин хочет достичь дипломатическими средствами того, чего ему не удалось достичь военным путем. Путин считает, что может использовать посредничество и решимость президента Трампа поскорее положить конец войне для достижения своих целей", - рассказала журналистам посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук.

Риски для Украины

После этого украинская сторона начала убеждать американскую администрацию в том, что подобный "обмен" является опасным ходом. Украинские чиновники утверждали, что если Россия захватит весь Донбасс, она получит контроль над городами и укреплениями, составляющими основной оборонительный пояс Украины в этом регионе.

В издании напомнили, что Зеленский ранее исключал то, что Украина отдаст часть своих территорий России. Тем не менее недавно он заявил, что это "сложный вопрос, который нельзя отделять от гарантий безопасности".

По словам источников, за последнюю неделю Зеленский провел телефонные переговоры с более чем 20 европейскими лидерами. В частности, он несколько раз разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Что украинские бойцы думают об обмене территориями с РФ

Ранее журналист телеканала "Настоящее время" пообщался с воинами ВСУ в Харьковской и Донецкой областях, чтобы узнать их мнение по поводу возможного обмена территориями с Россией. Они сомневаются, что Москва пойдет на прекращение огня с обеих сторон.

Также украинские защитники не соглашаются с условием возможного обмена территориями. Они абсолютно не поддерживают идею выхода украинских бойцов из Донецкой области или других территорий, которые РФ не оккупировала.

