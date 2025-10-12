Зеленский подчеркнул, что необходимо помешать России продолжать войну.

Если США передадут Украине ракеты Tomahawk, то удары будут наноситься исключительно по российским военным целям. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Речь идет исключительно о военных целях. Мы никогда, даже со всей болью от потери наших семей, детей и военных - наш народ никогда не наносил удары по их гражданским. В этом большая разница между Украиной и Россией", - сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что Россияне продают энергоносители, получают деньги, после чего вкладывают их в военную сферу. Именно поэтому это военные цели для Украины.

"Важно уменьшить возможность России продолжать эту длительную войну. Это единственный способ, как это сделать", - объяснил президент Украины.

Также Зеленский заявил, что необходимо усилить давление на российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это можно сделать дипломатически, либо надавить на поле боя.

Зеленский о поставках ракет Tomahawk

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, одобрил ли президент США Дональд Трамп передачу ракет Tomahawk нашей стране. По его словам, пока работа над этим вопросом продолжается.

Зеленский отметил, что ждет решения Трампа. Он добавил, что Украина рассчитывает на поставку этих ракет.

