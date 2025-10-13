Предыдущий удар по нефтебазе был 6 октября.

В Феодосии во временно оккупированном Крыму дроны второй раз за несколько дней атаковали нефтебазу, там сейчас пылает мощный пожар.

О взрывах и прилете сообщил тг-канал "Крымский ветер". На опубликованных видео видно, что на нефтебазе горят три резервуара, подписчики канала сообщают, что к месту возгорания съезжаются много пожарных машин.

Также спутниковые фотографии подтвреждают кадры масштабного пожара.

Видео дня

"Масштабы пожара впечатляют: тепловые сигнатуры показывают клубы раскаленного воздуха над городом и над морем", - пишет тг-канал.

Атаку уже признал так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

"В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников", - написал он.

При этом "Крымский ветер" обращает внимание, что когда нефтебазу в Феодосии поразили 6 октября, накануне дня рождения Путина, власти в Крыму об этом так и не упомянули, хотя она горела несколько дней.

Кроме того, сообщается, что возможно, был прилет по электроподстанции "Кафа" 220 кВ под Феодосией.

Также утром в Гвардейском Симферопольского района сообщалось об атаке дронов и работе ПВО. Из Гвардейского российская армия запускает "шахеды" по Украине, и здесь находятся их склады.

Удар по нефтебазе в Феодосии

6 октября ночью были поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал", что в оккупированной Феодосии в Крыму.

В Генштабе ВСУ рассказали, что это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Он задействован в обеспечении оккупационной армии российского агрессора. В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

