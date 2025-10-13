В то же время, российским захватчикам удалось продвинуться вблизи двух населенных пунктов.

Украинским защитникам удалось отбросить российских оккупантов вблизи четырех населенных пунктов в Донецкой области, но враг продвинулся в направлении двух, сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram-канале.

"Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахового (Донецкая обл.), Золотого Колодца (Донецкая обл.), Кучерова Яра (Донецкая обл.) и Новопавловки (Донецкая обл.). Враг продвинулся в Кучеровом Яру (Донецкая обл.) и вблизи Шахового (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.

Между тем, в Генеральном штабе ВСУ в отчете по состоянию на 22:00 12 октября указывается, что Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.

"С начала суток произошло 123 боевых столкновения. Противник нанес 60 авиационных ударов, сбросив 140 управляемых авиабомб, привлек для поражения 2 104 дроны-камикадзе и совершил 3 054 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в отчете.

Как сообщается, на Лиманском направлении все еще продолжается одно боевое столкновение. За сутки российские оккупанты восемь раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное, Зеленый Гай и Шандриголово.

На Покровском направлении захватчики совершили 36 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Никаноровка, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Дачное. Генштаб также располагает информацией, что все еще продолжаются боевые столкновения в определенных локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские защитники уничтожили две артиллерийские системы, два автомобиля, 12 беспилотных летательных аппаратов, антенну ретранслятора и средство РЭБ.

Добавляется, что также украинские защитники поразили четыре пункта управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава противника.

Ранее УНИАН сообщал, что командир 3-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" Андрей Кусков с позывным "Цезарь" рассказал, что российские оккупанты не могут начать штурм Купянска из-за логистических проблем. Российские силы вынуждены действовать с плацдарма, отрезанного от основных сил рекой Оскол. Кусков заявил, что враг пытается постоянно штурмовать город малыми группами. Он добавил, что наступление осени играет на руку украинским защитникам на этом направлении.

Также мы писали, что в Генштабе сообщали, что ВСУ удалось улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области. По данным Генштаба, в целом украинские войска продвинулись вперед до 3,5 км, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных. Особую благодарность генштаб ВСУ выразил бойцам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го отдельного штурмового полка и другим подразделениям, которые демонстрируют образцовую храбрость, слаженность и возвращают контроль над украинскими территориями.

