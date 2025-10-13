Львовский мастер, который делает деревянные качели и беседки, поделился в кадрами своего последнего проекта - большого "избушки"-курятника. Конструкция, занимающая три на два метра, имеет отсек для кур, место для яиц и открывающееся окошко. Своей работой мастер поделился в TikTok.
Стоимость курятника составляет 52 000 грн, что стало главной темой обсуждения пользователей. Одни отмечали, что дешевле десятки лет покупать яйца, другие защищали мастера, отмечая, что "свое - всегда лучше".
Видео быстро набрало сотни тысяч просмотров, тысячи лайков и комментариев, став вирусным среди украинских пользователей TikTok.
Мнения комментаторов разделились. Среди комментариев преобладают такие:
- "За 52000 яйца будет семья есть пятьдесят лет",
- "Классно, можно и самому жить",
- "Дешевле покупать куриные яйца в течение десяти лет, каждый день!",
- "Я бы сама жила как та курица в таком курятнике".
Другие новости
Как сообщал УНИАН, каждый владелец кур-несушек знает, что с наступлением морозов птицы несутся гораздо хуже. В холодное время года они тратят много энергии на поддержание тепла, и сил для вынашивания яиц не остается. Поэтому фермеры придумывают разные способы, как заставить кур нестись ежедневно.
Мы рассказали, что следует добавить в корм и поменять в курятнике, чтобы получать почти так же много яиц, как летом. Подробнее - в материале.