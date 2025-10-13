Местный мастер создает деревянные конструкции для дома и двора, а его курятник вызвал шквал обсуждений в сети.

Львовский мастер, который делает деревянные качели и беседки, поделился в кадрами своего последнего проекта - большого "избушки"-курятника. Конструкция, занимающая три на два метра, имеет отсек для кур, место для яиц и открывающееся окошко. Своей работой мастер поделился в TikTok.

Стоимость курятника составляет 52 000 грн, что стало главной темой обсуждения пользователей. Одни отмечали, что дешевле десятки лет покупать яйца, другие защищали мастера, отмечая, что "свое - всегда лучше".

Видео быстро набрало сотни тысяч просмотров, тысячи лайков и комментариев, став вирусным среди украинских пользователей TikTok.

Мнения комментаторов разделились. Среди комментариев преобладают такие:

"За 52000 яйца будет семья есть пятьдесят лет",

"Классно, можно и самому жить",

"Дешевле покупать куриные яйца в течение десяти лет, каждый день!",

"Я бы сама жила как та курица в таком курятнике".

Другие новости

Как сообщал УНИАН, каждый владелец кур-несушек знает, что с наступлением морозов птицы несутся гораздо хуже. В холодное время года они тратят много энергии на поддержание тепла, и сил для вынашивания яиц не остается. Поэтому фермеры придумывают разные способы, как заставить кур нестись ежедневно.

Мы рассказали, что следует добавить в корм и поменять в курятнике, чтобы получать почти так же много яиц, как летом. Подробнее - в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: