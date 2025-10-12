Президент Украины поделился, что предвидел это еще на встрече с Трампом в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне предупреждал, что Россия ближе к зиме усилит атаки на критическую инфраструктуру Украины. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Fox News.

Зеленский поделился, что тогда убеждал главу Белого дома, что Россия не настолько сильна, как ему пытается это подать кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Это просто, знаете, военный маркетинг. И все - маркетинг Путина", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что был уверен еще тогда, что России не удастся достичь на востоке Украины значительных успехов, как рассказывал на саммите на Аляске Путин Трампу.

Поэтому, он поделился, что говорил президенту США, что ближе к зиме оккупанты усилят атаки на критическую инфраструктуру Украины.

"Вы увидите, они будут атаковать нашу критическую и гражданскую инфраструктуру. Прежде всего, конечно, энергетику, газ, а также железную дорогу", - добавил президент Украины.

Зеленский отметил, что российские оккупанты бьют сейчас по железной дороге, не по военным, а по гражданским.

"Это означает, что они просто не знают, что делать. Как продать какие-то "успехи" в соответствии с пропагандой в их стране. На поле боя у них нет успехов. Они не достигли ни одной из поставленных целей", - заявил Зеленский.

При чем, президент Украины добавил, что Россия пыталась продать информацию о своих успехах не только президенту США, но и некоторым европейским лидерам.

"Но они проигрывают. Они не достигли своих целей. Именно поэтому они пытаются продвигать этот настоящий энергетический террор", - считает украинский лидер.

Президент Украины отметил, что, конечно, Украина пытается защищаться, но тех средств, что имеет страна - недостаточно. Зеленский добавил, что сообщил об этом и Трампу.

"У нас действительно есть эта проблема, настоящая проблема", - признал Зеленский.

Он добавил, что мы пытаемся восстановить поврежденные объекты и отметил работу энергетиков и других специалистов, которые даже под обстрелами проводят ремонтные работы.

Более того, Зеленский отметил, что энергетики стараются как можно быстрее вернуть свет людям. Президент Украины привел в качестве примера ситуацию в Одесской области, где ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре, но уже днем свет вернули и это произошло благодаря работе простых людей.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если РФ продолжит отказываться от мирных переговоров, то она будет нести за это ответственность. Макрон отметил, что в то время, как соглашение, достигнутое по Газе дает надежду на мир на Ближнем Востоке, в Украине тоже следует положить конец войне. Он добавил, что если Россия продолжит настаивать на своей воинственной позиции, ей придется за это заплатить. По словам Макрона, Париж осуждает российские удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

Также мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в торможении мирного соглашения. Более того, он пригрозил, что Украина может исчезнуть как государство. Лукашенко выразил мнение, что если будет "мощное давление", Зеленский примет "соответствующие решения". В то же время, Лукашенко добавил, что действовать следует срочно, потому что Россия "продвигается" на фронте.

