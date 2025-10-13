Офицер предупредил, что вызов на такой фейковый случай может закончиться плачевно.

Полиция США предупредила о новой опасной забаве в TikTok, в которой подростки с помощью нейросетей создают фейковые фото бездомных людей у себя дома и отправляют их родителям.

По словам правоохранителей, розыгрыш может закончиться трагедией, ведь испуганные взрослые нередко вызывают полицию, считая, что к их детям вломился посторонний.

Подростки используют встроенные в Snapchat ИИ-инструменты, чтобы сгенерировать изображение неопрятного мужчины в своей комнате. Затем они сообщают родителям, что впустили "знакомого" попить воды или вздремнуть и снимают реакцию взрослых на видео. Ролики быстро набрали популярность, а некоторые собрали миллионы просмотров.

Но, как отметили в полиции города Салем в США, такие пранки не только безвкусны, но и опасны: "Этот розыгрыш дегуманизирует бездомных, вызывает панику и отвлекает полицейских от реальных вызовов. Офицеры, прибывающие на место, не знают, что это шутка, и действуют как при настоящем ограблении".

Как рассказал командир патрульного подразделения Раунд-Рока Энди Мак-Кинни в эфире NBC, такие вызовы могут закончиться вмешательством спецназа.

